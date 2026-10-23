Подключайся, слушай, учись

– Новые технологии, в том числе искусственный интеллект, открывают огромные возможности для учебы, карьеры и бизнеса. Women in Tech Kazakhstan продолжает развивать образовательные инициативы, чтобы женщины в разных регионах страны могли увереннее и безопаснее чувствовать себя в цифровом мире и использовать инновации для собственного развития, – отметила представитель сообщества по городу Уральску Дарига Калмурзина.

Программа «Аман Бол. Цифровая безопасность для женщин» о том, как защищать личные данные, деньги и аккаунты, распознавать цифровые угрозы и безопасно пользоваться онлайн-сервисами. AI for Her и AI for Her Business помогает сделать первые шаги в работе с ИИ без специального технического образования. Участницы могут изучать AI-инструменты и применять их в повседневных задачах, профессиональной деятельности и предпринимательстве. Созданы подкасты СЕО Women in Tech Kazakhstan внештатным советником министра ИИ и цифрового развития РК Асем Болатжан совместно с экспертами по кибербезопасности. Обучающий контент записан простым понятным языком, а формат подачи позволяет совместить образовательный процесс с прогулкой или делами по дому.

Хотя проект предназначен для женщин, информация доступна для всех. Для участия нужно в строке поиска в интернет-браузере набрать название интересующего направления. Гендерный акцент в программах сделан потому, что среди жертв мошенников пока большую часть – 55% – составляют представительницы прекрасного пола.