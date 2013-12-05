Подключить трудовые резервы

– Есть в области и позитивные моменты, есть и недостатки. Позитивный момент в том, что уровень общей безработицы в регионе снижен с 5,8% до 5,5%. Но в то же время остается достаточно высоким уровень женской и молодежной безработицы. И мы выясняем, какая есть необходимость развивать специфические механизмы для этой области и чем мы, как разработчики этой программы, можем помочь, – отметила министр.

Тамара Дуйсенова также заметила при встрече с акимами и предпринимателями, что не все достаточно владеют знания­ми по программе «Занятость-2020». Механизмы, которые существуют, либо используются не в полную силу, либо ими по незнанию не пользуются вообще.

Еще до встречи с акимами сельских округов, районов, сел и поселков министр труда и соцзащиты посетила ярмарку местных производителей. Сюда съехались предприниматели региона. Все они когда-то получили микрокредиты на развитие собственного бизнеса по программе «Занятость-2020». И многие довольно успешно работают. Тамару Дуйсенову угостили шубатом, экологически чистыми «ирисками», брынзой и куртом, подарили на память сувенир из войлока. Глава ведомства пообщалась с каждым отдельно, и у каждого бизнесмена нашлось много вопросов к министру. Фермер Афанасий Цой два года назад взял кредит на развитие теп­личного хозяйства. Сейчас в месяц собирает больше 13 тонн овощей. Мог бы и больше, сокрушается предприниматель, да перебои с водой и электричеством мешают работать в полную силу. Хозяйство находится в 17 км от города, а необходимой инфраструктуры для развития сельского хозяйства нет. Тамара Дуйсенова сделала работу за сотрудников Центра занятости (именно они должны были объяснять все это предпринимателям) и посоветовала фермеру написать заявление на проведение инженерных коммуникаций, которые, как выяснилось, он имеет полное право получить.

– Мы пришли к мнению, что в декабре нам необходимо обучить тех, кто работает с населением. А в следующем году будем обучать безработных, самозанятых. На эти цели из республиканского бюджета будет выделено 4,6 миллиона тенге, – сказала глава Министерства труда и соцзащиты населения.

На состоявшемся затем семинаре-совещании с акимами отмечалось, что по первому направлению программы в районах строится 105 объектов. На них должны работать не менее 50% из числа участников программы. Но это условие соблюдается только в двух районах области.

За 2 года реализации программы «Занятость-2020» мик­рокредиты в области получили 303 человека. По мнению приглашенных экспертов из Восточно-Казахстанской области, это слишком мало. Представители ВКО в составе рабочей группы посетили два района Мангыстауской области, встретились с бизнесменами и побывали на объектах, которые были созданы по линии микрокредитования.

– У вас в районах работают довольно крупные компании, которые известны не только в Казахстане, но и во всем мире. Для обеспечения их работы в мире действуют сервисные компании, которые предоставляют им товары и услуги. Это неиспользованные резервы для местных предпринимателей. Еще мы видим перспективы в сфере развития тепличного хозяйства, современных стройматериалов, в организации туристического отдыха. Для этого есть все условия – климат, большие объемы строительных работ и высокая зависимость от импортных товаров. У нас нет таких крупных предприя­тий, и наши бизнесмены налаживают контакты с другими регионами и странами. Более того, у нас сложные климатические условия. Но несмотря на это наш регион активно работает по этой госпрограмме, в том числе по реализации второго направления, – рассказал заместитель начальника управления координации занятости и социальных программ ВКО Серик Сакпанов.

Гости с востока также рассказали о практике создания в регионе кредитных товариществ. Они могут помочь предпринимателю в случае, если у него недостаточно залога или нет высоколиквидного имущества. Представители ВКО пообещали мангыстауским коллегам поделиться накопившимся опытом в создании таких кредитных организаций.

Ольга ЗОЛОТЫХ, Актау