Подкупить не получилось

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Анна ВЕГЕЛЬ
Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан в текущем году пресечено пять случаев подкупа должностных лиц. Те, кто нарушил законодательство, надеялись таким способом уйти от ответственности.
Как пояснили в пресс-службе ведомства, органы государственных доходов наравне с противодействием коррупции в собственных рядах усиленно продолжают ликвидировать любые условия и предпосылки, связанные с дачей взяток работникам за оказание услуг в процессе их служебной деятельности. В текущем году при содействии самих сотрудников выявлено пять случаев подобных попыток.
Так, в октябре этого года предотвращен факт подкупа сотрудника подразделения внутренней безопасности ДГД по Южно-Казахстанской области. Деньги гражданин О. предлагал за содействие в прекращении уголовного дела, ранее возбужденного в отношении руководителей одного из ТОО по факту занятия лжепредпринимательской деятельностью. Ущерб государству, причиненный данным товариществом, составил около 155 млн тенге. Предлагаемая сумма незаконного вознаграждения – 3 тыс. долларов.
Аналогичным образом предотвращено еще четыре факта дачи взятки.
Сотрудники, проявившие сознательность и предотвратившие потенциальную коррупцию, материально поощрены руководством комитета.
Стоит отметить, что Комитет государственных доходов активизировал и усилил взаимодействие с антикоррупционной службой по пресечению попыток подкупа работников. Предполагается, что такие совместные мероприятия отобьют желание у отдельной категории нечистоплотных налогоплательщиков и граждан предлагать незаконные вознаграждения сотрудникам органов государственных доходов и станут эффективным профилактическим средством по предуп­реждению и пресечению попыток к их подкупу.
Одновременно комитет информирует, что при наличии информации о фактах противоправной деятельности и вымогательства как со стороны должностных лиц органов государственных доходов, так и субъектов предпринимательства необходимо обращаться в управление внутренней безопасности Комитета по телефонам: (7172) 709865, факс: (7172) 322087, 709951, 709977.

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