Подлинно народный

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Галия Шимырбаева
старший корреспондент отдела культуры

Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения классика национального кинематографа Абдуллы Карсакбаева

фото предоставлено Майрой Карсакбаевой

Его «Тревожное утро»

Взлет нашего героя начался во времена хрущевской оттепели, в 60-х годах ХХ века. Он родился в Джамбулском районе Алматинской области. Пройдя голод, разруху, идеологические препоны, единственный из 16 детей в семье выжил, чтобы творить свои шедевры. Был самым награждаемым режиссером казахского кино советской эпохи, но за границей фильмы Абдуллы Карсакбаева представляли и получали за них награды другие люди. Он был невыездным.

…В годы Второй мировой войны эвакуированные в Алма-Ату ведущие киностудии СССР образовали здесь Цент­ральную объединенную киностудию (ЦОКС), где творил классик мирового кино Сергей Эйзенштейн. С этого момента и начинается кинодетельность Абдуллы Карсакбаева, который, преж­де чем поступить во ВГИК, окончил киноактерскую школу при этой киностудии. После войны вместе с друзьями Кененбаем Кожабековым и Нурмуханом Жантуриным дебютировал как актер в фильме «Алитет уходит в горы» народного артиста СССР Марка Донскова.

С 1950 по 1955 год учился во ВГИКе на режиссерском факультете в мастерской Ивана Пырьева. После его окончания снимал документальные фильмы. Один из них – «Народные ремесла казахов» – был показан на ЭКСПО-67 в Монреале, после чего картину закупили свыше 50 стран. Потом был фильм о народном художнике Абылхане Кастееве,­ имя которого носит сейчас Государственный музей искусств в Алматы.

Но настоящая слава пришла к нему после фильма «Меня зовут Кожа», поставленного по одноименной повести Бердибека Сокпакбаева. Именно с этой картины начинается присутствие казахского кино в Каннах. До того момента ни один фильм из Центральной Азии не участвовал, а тем более не удостаивался награды в официальном конкурсе прес­тижного фестиваля. «Меня зовут Кожа» получил специальный приз жюри как лучший фильм для детей.

После этой киноленты Абдулла приступил к экранизации еще одной книги Бердибека Сокпакбаева – «Путешествие в детство» – о голоде в Казахстане. С этой картины зародился так называемый неореализм в казахском кино. Свои намерения перед началом съемок режиссер выразил предельно кратко: «Я хочу показать лежавшие штабелями трупы умерших от голода людей».

– В каждом кадре «Путешествия в детство» присутствует трагедия казахского народа, – рассказывал кинорежиссер Сатыбалды Нарымбетов. – Но я видел рабочий материал, а потом окончательный вариант, после того как фильм был искромсан цензурой. Оттуда вырвали живой, пульсирующий нервами кусок. Ярость, загнанная в стеклянный вакуумный сосуд, чувствуется в каждом фильме Абдуллы-аға. Поэтому я и удивляюсь, как «Путешествие в детство» и «Тревожное утро», ставшие вершинами его творчества,­ смогли выйти на экраны.

Впрочем, советская цензура сдавливала и комкала творчество не только Абдуллы. Еще один шестидесятник, его современник Андрей Тарковский говорил: «Мы работали в условиях жесткой цензуры и в борьбе с ней находили такие изощрен­ные ходы, что настоящее искусство прорывалось со страшной силой. Так было не только в кино».

Судьба«Тревожного утра», фильма о гражданской войне, репрессиях и голоде в Семиречье, снятого после «Путешествия в детство», изначально была очень сложной. Главный редактор «Казах­фильма» (1964–1971) Олжас Сулейменов приостановил готовый к запуску сценарий. Уж очень фальшиво и натянуто выглядели некоторые сцены. Но так как у «Казахфильма» «горел» план, то, по предложению режиссера, решено было пересмотреть и переписать сценарий так, чтобы он не стал повтором только что вышедшего на экраны узбекского фильма «Буря над Азией». Переделывать его взялся Олжас Сулейменов.

– Я договорился с директором киностудии Камалом Смаиловым и, естественно, с режиссером, что сделаю сценарий в соответствии с характером, темпераментом и талантом Абдуллы, – рассказывал он в интервью Тохтару Карсакбаеву, сыну режиссера. – Сценарий был готов через неделю, и Карсакбаев уехал в киноэкс­педицию в горные и степные районы Семиречья.

– Он привез оттуда замечательную картину, – вспоминал директор киностудии тех лет Камал Смаилов (1965–1971). – Революция – это ведь не просто деление людей на «красных» и «белых», она проходила через их души.

Кстати, именно с этого фильма началась настоящая большая кинокарьера Асанали Ашимова (разведчик-особист, председатель ГубЧК Берген Шерин). В «Тревожном утре» они вместе с другим народным артистом СССР Идрисом Ногайбаевым (комиссар Тохтар Байтенов) сыграли драматический дуэт перед началом репрессий в Казахстане.

Этот фильм стал также счастливым дебютом для Нуржумана Ихтымбаева. Из сельского учителя из Жаркента Карсакбаев сотворил профессионального актера, введя его в этом фильме в мир кино (батрак Капан) и став тем самым крестным отцом будущего народного артиста, по сей день востребованного на киностудиях не только СНГ, но и дальнего зарубежья.

Показав в «Тревожном утре» настоящие народные характеры, Абдулла Карсакбаев впервые в казахском кино использовал пронзительную фольклорную композицию «Елiм-ай». Уникальная песня-плач, мотив которой очень надрывен, подразумевает собой и страшные голодоморы 20–30-х годов прошлого века, и прощание казахов с родной землей.

– В финальном эпизоде есть сцена, где благородный басмач Жунус (Ахмед Шамиев) совершает обряд омовения перед молитвой и далее дарует свободу красному комиссару Тохтару, передавая ему шапку и меч, – рассказывает Нуржуман Ихтымбаев. – Мой друг, профессор ВГИК, известный киновед Андрей Юреньев часто показывал эту сцену иностранным студентам как эталон в режиссуре, чтобы они прониклись его почерком – как нужно снимать национальные традиции своего народа. Вот такое наследие оставил после себя Абдулла-аға.

Картину, где была показана, по словам Олжаса Сулейменова, «голая правда», немедленно положили на полку. Но слух о «Тревожном утре» уже вышел за пределы Казахстана.

– Чтобы посмотреть ее, в Алма-Ату приехал Андрон Кончаловский, – рассказывал Олжас Сулейменов. – Она ему понравилась. Он спросил, а надолго ли положили на полку. «У нас, если кладут, то навсегда», – ответил я. Кончаловский рационально решил (и правильно сделал): раз навсегда на полке, то зачем пропадать добру? И, сгладив какие-то углы, выпустил в Узбекистане картину «под другим соусом» – «Седьмую пулю», где есть целые эпизоды, подсказанные нашей картиной. У героя Суйменкула Чокморова, в частности, много общего с героем Идриса Ногайбаева.

Но «Тревожное утро», где гражданская война была показана без привычных штампов, благодаря заступничеству интеллигенции и некоторым компромиссам (вырезаны наиболее реалистичные сцены), все же вышло на экраны.

– Даже умирая, я не забуду две творческие работы Абдуллы, – говорил его однокашник по киношколе при ЦОКСе Алимкул Жамбылов, внук Жамбыла. – Это «Меня зовут Кожа» и «Тревожное утро». Я их показывал в автоклубе на пастбищах. Простые люди, вернувшиеся из Китая, рыдали, узнавая в «Тревожном утре» самих себя.

Струны одной домбры

Каждый фильм Абдуллы Карсакбаева был значимым вкладом в казахское кино.

– В его творческом активе просто хороших фильмов не было, только блес­тящие, – говорил Сатыбалды Нарымбетов. – При этом он снимал на любые темы. Например, «Алпамыс идет в школу» – пронзительный фильм о том, как маленький человек вступает в большую жизнь. Делать из этого искусство не каж­дому дано. Эта комедийная картина была удостоена главного приза на Всесоюзном кинофестивале в Риге в 1977 году.

– Абдулла-аға пригласил меня на этот фильм на роль матери озорника Калихана, – рассказывала Дарига Тлендиева, жена его друга Нургисы Тлендиева. – Я полностью подчинялась воле режиссера и делала все, что он говорил: бегала, кричала, падала с ведром воды… Я знала, что, если не войду в образ, он из меня душу вынет.

Именно Абдулла Карсакбаев привел Нургису Тлендиева на киностудию, и с этого момента они из фильма в фильм шагали по жизни вместе. Их современники говорили, что эти двое были как две струны одной домбры, поэтому и фильмы, где они работали вместе, стали классикой.

– Режиссер – все равно что дирижер, от которого зависит слаженность и чистота звучания оркестра. Музыка и фильм должны звучать в унисон, в этом и есть их гармония, – считал сам Абдулла.

Они – режиссер и композитор – были очень похожими друг на друга во многом. У обоих было обостренное чувство справедливости и горячий темперамент, и оба шли, как говорят их современники, к цели напролом.

– Когда Нур-аға только начал дружить со мной, Абдулла-аға и Клара (Клара Карсакбаева – жена Абдуллы Карсакбаева) были всегда рядом. Как-то Абдулла-аға строго, по-мужски заговорил с Нур-аға. Обстановка потихоньку накалилась, и они чуть не подрались. Оказывается, Абдулла-аға говорил ему: «Если хочешь, чтобы эта девушка (речь шла обо мне) была твоей, избавься от своего собачьего характера». Он имел в виду, что, если я ему нравлюсь, Нур-аға должен жениться на мне, но не ранить мое серд­це, наделав глупостей, – вспоминала Дарига Тлендиева. – Инстинк­тивно они берегли и заботились друг о друге. Внешне никак этого не показывая, они всем сердцем любили друг друга. Только Абдулла-аға мог сказать Нур-аға прямо в лицо о его неправоте, других он, не церемонясь, выставлял из дома.

До картины «Алпамыс идет в школу», в 1974 году, Абдулла снял фильм «Эй вы, ковбои!» – историю о первой любви, которая была тепло принята немецкими зрителями на неделе советских фильмов в ГДР.

– Я всегда поражался его умению работать с детьми, – говорил оператор этой картины Игорь Вовнянко. – В них все было органично, потому что сам Абекен воспитывался в тех условиях, о которых рассказывал в своих картинах. Да, он был сложной и противоречивой натурой. Казалось бы, рубаха-парень, который щедро раздаривает себя и свой талант, но в то же время, когда шла речь о производственных и творческих вещах, становился принципиальным до крайности. Так же было, когда это касалось вопросов чести. Для него были равны и министр, и водитель. Он так и говорил: мы все равны перед Богом…

В 1979 году была снята предпоследняя картина Абдуллы Карсакбаева – первый казахский вестерн «Погоня в степи».

– Я не предполагал, что режиссером этой картины будет Абдулла, – рассказывал автор сценария Анатолий Степанов. – Но когда мы встретились, то вдруг показалось, что почти никогда не расставались, и это ощущение на протяжении всей работы над фильмом ни разу не было нарушено. Самое главное достоинство Абдуллы как режиссера – стремление понять, что я сделал для того, чтобы построить то, что хотел он. По моим сценариям поставлено двадцать с лишним картин, но ни разу в моей жизни не было такого единства с режиссером. Я думал, что Абдулла просто правильно прочитал сценарий. Но нет, он не прочитал – он его осмыслил и ощутил своим нутром. В этом и была сила Абдуллы.

– Могу с полной ответственностью сказать, что Айгерим из «Погони в степи» – лучшая моя роль в кино, – считает актриса Гульнара Дусматова. – Наверное, ярче и интереснее ее в моей кинокарьере больше не было работ. Это не говоря о том, что это был первый фильм, где я снималась. Когда вышла на площадку, то было ощущение, что со мной происходит какое-то волшебство и чудо. Это было забавно: чтобы увлечь меня, Абдулла-аға перевоплощался в мою героиню. Но он мог быть очень жестким и требовательным, когда нужно было убедительно сыграть сцену, допустим, бегать по горам или долго идти по раскаленной степи.

– В годы становления и как актера, и как личности картина «Погоня в степи» стала моей визитной карточкой, а потом и «удос­товерением личности» – все во мне видят Хамита из этого фильма, – рассказывает народный артист РК Досхан Жолжаксынов. – Там есть эпизод, где меня таскают по степи на аркане. Я падаю, колени и бед­ра разодраны до крови… После съемок у Абекена, у этого великого человека, глаза влажно блестели, он обнимал и целовал меня почти со слезами на глазах: «Казах ты мой родной! Айналайын!»

Выйдя на большой экран в 1979 году, фильм «Погоня в степи» сразу же «выстрелил» в прокате. Его посмотрели 17 млн зрителей, фильм стал рекордсменом по кассовым сборам среди картин из Цент­ральной Азии и Закавказья. В Москве этой картине была присуждена серебряная медаль ВДНХ СССР, а в 1980 году она стала дипломантом международного кинофестиваля в Ташкенте.

Вот так выходец из семьи бедного пасту­ха стал мэтром, чьи картины принесли и наибольший доход государству, и славу казахстанскому кино.

Мастер прожил всего 56 лет. Абдуллы Карсакбаева не стало 31 августа 1983 года. Инсульт прервал его путь, когда он, направляясь к своему другу Кененбаю Кожабекову, присел покурить на лавочку перед домом…

Он не гнался за званиями и регалиями. Считал, что это в его жизни не самое главное. Лишь за четыре года до смерти он получил звание «Заслуженный деятель искусств Казахской ССР».

Каким видели Абдуллу Карсакбаева современники

Абиш Кекилбаев, народный писатель Казахстана:

«Мы с Аскаром (драматург и литературный критик Аскар Сулейменов. – Ред.) бывали у Абдуллы дома. И тогда я обратил внимание на его прямолинейный, даже вспыльчивый характер. Аскар часто с ним яростно спорил, и мне приходилось их мирить. Он всегда на все имел свой собственный взгляд. Запомнились разговоры про историю алашординцев. Он не только хорошо знал их устав, но и всегда относился с патриотическим уважением к каждому из них. Это было заметно, когда Абдулла цитировал Сакена Сейфуллина, Беимбета Майлина, переходил на Ильяса Джансугурова, а где надо, читал стихи Маг­жана Жумабаева.

Он был истинным сыном своего народа, знавшим его менталитет не понаслышке и, как кинохудожник, сумевший точно раскрыть национальный характер казахов. Нет, Абдулла никого не поэтизировал и не идеа­лизировал, но рассказал языком кино то, о чем в ту эпоху невозможно было говорить открыто, – показал трагедию, пережитую его народом в первой половине ХХ века».

 

Шерхан Муртаза,
писатель, драматург:

«Среди звезд первой величины в нашем киноискусстве и искусстве вообще Абдулла Карсакбаев был самым ярким и крупным. Снятые им фильмы являются неугасаемым наследием народа. После его смерти прошло­ уже немало лет, но, на мой взгляд, никто еще не смог не то что достичь, но и просто приблизиться к его уровню».

 

Мурат Ауэзов, культуролог, общественный деятель:

«Я сам укрупняюсь и становлюсь как будто бы выше, когда думаю о нем – об Абдулле Карсакбаеве. Это был первый кинорежиссер, которого я увидел вживую в своем маленьком детском мирке. Он был моим жезде – Умит Джансугурова, моя старшая сестра, была за ним замужем. Эти родственные связи предопределили мое очень внимательное отношение к его творчеству. Потом сестра и Абекен развелись. Но была еще и наша мама (Фатима Габитова. – Ред.), которая в его лице нашла хорошего собеседника, и наш дом, куда он продолжал приходить, и я не терял опеки старшего брата – мощного и крепкого человека. Думаю, не только казахи, но и все нормальные люди должны свято чтить его память, усиливая себя общением с его фильмами».

 

Сламбек Тауекел,
кинорежиссер:

«Абдулла передавал в своих фильмах дух и даже, образно говоря, запах своего народа. Этим своим киновидением он принципиально отличался от других режиссеров. Сама его жизнь была наглядным образцом этому. Как-то он рассказал мне такую историю. Во времена голода друзья его отца Карсакбая проезжали через их аул, где им встретилась Талшыбык, мать Абдуллы, которая спускалась с гор с кетменем на плече. Узнав, что Кареке нет дома, путники в шутку бросили: «Не угостите ли чаем?» – «Конечно», – ответила она и пригласила гостей в бедное жилище.

Смиренно слушала их шутки за скудным дастарханом, а после, когда гости прочитали молитву (бата), благодаря за угощение, попросила: «А теперь помогите мне похоронить моих детей». За ширмой, которую она отодвинула, лежали четверо или пятеро мертвых детей – старших братьев Абдуллы. Когда он мне рассказал эту историю, мое сердце словно остановилось».

 

Ольга Бондаренко, редактор «Казахфильма» в 50–80-х годах:

«Существует байка про режиссера, который говорит, что у него был прекрасный сценарий, хорошие актеры, композитор, художник, оператор. Единственный вопрос, который его мучает: что он делал сам в этой картине? Про Абдуллу такого не скажешь. Вкладывая колоссально много личного в каждую свою картину, он конюху показывал, как тот должен запрягать лошадь. И это был не вздор, потому что этот конь должен был быть запряжен именно так, как видел он.

На роль директора школы в картине «Меня зовут Кожа» Абдулла решил взять Колю (Кененбая) Кожабекова. Я сказала, что фильм у нас очень веселый, жизнерадостный, а у Коли в глазах боль (в 1960 году актер пережил нападение хулиганов, которое привело к параличу ног и инвалидности I группы. – Ред.). Я сказала, как говорится, от чистой, но глупой души. Как он на меня посмотрел! Первая реакция – гнев, а потом такое разочарование во мне, что я закрыла лицо от стыда руками. А Коля прекрасно сыграл ту роль».

#культура #личность #100 лет #Абдулла Карсакбаев

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