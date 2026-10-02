Подлинно народный

Его «Тревожное утро»

Взлет нашего героя начался во времена хрущевской оттепели, в 60-х годах ХХ века. Он родился в Джамбулском районе Алматинской области. Пройдя голод, разруху, идеологические препоны, единственный из 16 детей в семье выжил, чтобы творить свои шедевры. Был самым награждаемым режиссером казахского кино советской эпохи, но за границей фильмы Абдуллы Карсакбаева представляли и получали за них награды другие люди. Он был невыездным.

…В годы Второй мировой войны эвакуированные в Алма-Ату ведущие киностудии СССР образовали здесь Цент­ральную объединенную киностудию (ЦОКС), где творил классик мирового кино Сергей Эйзенштейн. С этого момента и начинается кинодетельность Абдуллы Карсакбаева, который, преж­де чем поступить во ВГИК, окончил киноактерскую школу при этой киностудии. После войны вместе с друзьями Кененбаем Кожабековым и Нурмуханом Жантуриным дебютировал как актер в фильме «Алитет уходит в горы» народного артиста СССР Марка Донскова.

С 1950 по 1955 год учился во ВГИКе на режиссерском факультете в мастерской Ивана Пырьева. После его окончания снимал документальные фильмы. Один из них – «Народные ремесла казахов» – был показан на ЭКСПО-67 в Монреале, после чего картину закупили свыше 50 стран. Потом был фильм о народном художнике Абылхане Кастееве,­ имя которого носит сейчас Государственный музей искусств в Алматы.

Но настоящая слава пришла к нему после фильма «Меня зовут Кожа», поставленного по одноименной повести Бердибека Сокпакбаева. Именно с этой картины начинается присутствие казахского кино в Каннах. До того момента ни один фильм из Центральной Азии не участвовал, а тем более не удостаивался награды в официальном конкурсе прес­тижного фестиваля. «Меня зовут Кожа» получил специальный приз жюри как лучший фильм для детей.

После этой киноленты Абдулла приступил к экранизации еще одной книги Бердибека Сокпакбаева – «Путешествие в детство» – о голоде в Казахстане. С этой картины зародился так называемый неореализм в казахском кино. Свои намерения перед началом съемок режиссер выразил предельно кратко: «Я хочу показать лежавшие штабелями трупы умерших от голода людей».

– В каждом кадре «Путешествия в детство» присутствует трагедия казахского народа, – рассказывал кинорежиссер Сатыбалды Нарымбетов. – Но я видел рабочий материал, а потом окончательный вариант, после того как фильм был искромсан цензурой. Оттуда вырвали живой, пульсирующий нервами кусок. Ярость, загнанная в стеклянный вакуумный сосуд, чувствуется в каждом фильме Абдуллы-аға. Поэтому я и удивляюсь, как «Путешествие в детство» и «Тревожное утро», ставшие вершинами его творчества,­ смогли выйти на экраны.

Впрочем, советская цензура сдавливала и комкала творчество не только Абдуллы. Еще один шестидесятник, его современник Андрей Тарковский говорил: «Мы работали в условиях жесткой цензуры и в борьбе с ней находили такие изощрен­ные ходы, что настоящее искусство прорывалось со страшной силой. Так было не только в кино».

Судьба«Тревожного утра», фильма о гражданской войне, репрессиях и голоде в Семиречье, снятого после «Путешествия в детство», изначально была очень сложной. Главный редактор «Казах­фильма» (1964–1971) Олжас Сулейменов приостановил готовый к запуску сценарий. Уж очень фальшиво и натянуто выглядели некоторые сцены. Но так как у «Казахфильма» «горел» план, то, по предложению режиссера, решено было пересмотреть и переписать сценарий так, чтобы он не стал повтором только что вышедшего на экраны узбекского фильма «Буря над Азией». Переделывать его взялся Олжас Сулейменов.

– Я договорился с директором киностудии Камалом Смаиловым и, естественно, с режиссером, что сделаю сценарий в соответствии с характером, темпераментом и талантом Абдуллы, – рассказывал он в интервью Тохтару Карсакбаеву, сыну режиссера. – Сценарий был готов через неделю, и Карсакбаев уехал в киноэкс­педицию в горные и степные районы Семиречья.

– Он привез оттуда замечательную картину, – вспоминал директор киностудии тех лет Камал Смаилов (1965–1971). – Революция – это ведь не просто деление людей на «красных» и «белых», она проходила через их души.

Кстати, именно с этого фильма началась настоящая большая кинокарьера Асанали Ашимова (разведчик-особист, председатель ГубЧК Берген Шерин). В «Тревожном утре» они вместе с другим народным артистом СССР Идрисом Ногайбаевым (комиссар Тохтар Байтенов) сыграли драматический дуэт перед началом репрессий в Казахстане.

Этот фильм стал также счастливым дебютом для Нуржумана Ихтымбаева. Из сельского учителя из Жаркента Карсакбаев сотворил профессионального актера, введя его в этом фильме в мир кино (батрак Капан) и став тем самым крестным отцом будущего народного артиста, по сей день востребованного на киностудиях не только СНГ, но и дальнего зарубежья.

Показав в «Тревожном утре» настоящие народные характеры, Абдулла Карсакбаев впервые в казахском кино использовал пронзительную фольклорную композицию «Елiм-ай». Уникальная песня-плач, мотив которой очень надрывен, подразумевает собой и страшные голодоморы 20–30-х годов прошлого века, и прощание казахов с родной землей.

– В финальном эпизоде есть сцена, где благородный басмач Жунус (Ахмед Шамиев) совершает обряд омовения перед молитвой и далее дарует свободу красному комиссару Тохтару, передавая ему шапку и меч, – рассказывает Нуржуман Ихтымбаев. – Мой друг, профессор ВГИК, известный киновед Андрей Юреньев часто показывал эту сцену иностранным студентам как эталон в режиссуре, чтобы они прониклись его почерком – как нужно снимать национальные традиции своего народа. Вот такое наследие оставил после себя Абдулла-аға.

Картину, где была показана, по словам Олжаса Сулейменова, «голая правда», немедленно положили на полку. Но слух о «Тревожном утре» уже вышел за пределы Казахстана.

– Чтобы посмотреть ее, в Алма-Ату приехал Андрон Кончаловский, – рассказывал Олжас Сулейменов. – Она ему понравилась. Он спросил, а надолго ли положили на полку. «У нас, если кладут, то навсегда», – ответил я. Кончаловский рационально решил (и правильно сделал): раз навсегда на полке, то зачем пропадать добру? И, сгладив какие-то углы, выпустил в Узбекистане картину «под другим соусом» – «Седьмую пулю», где есть целые эпизоды, подсказанные нашей картиной. У героя Суйменкула Чокморова, в частности, много общего с героем Идриса Ногайбаева.

Но «Тревожное утро», где гражданская война была показана без привычных штампов, благодаря заступничеству интеллигенции и некоторым компромиссам (вырезаны наиболее реалистичные сцены), все же вышло на экраны.

– Даже умирая, я не забуду две творческие работы Абдуллы, – говорил его однокашник по киношколе при ЦОКСе Алимкул Жамбылов, внук Жамбыла. – Это «Меня зовут Кожа» и «Тревожное утро». Я их показывал в автоклубе на пастбищах. Простые люди, вернувшиеся из Китая, рыдали, узнавая в «Тревожном утре» самих себя.

Струны одной домбры

Каждый фильм Абдуллы Карсакбаева был значимым вкладом в казахское кино.

– В его творческом активе просто хороших фильмов не было, только блес­тящие, – говорил Сатыбалды Нарымбетов. – При этом он снимал на любые темы. Например, «Алпамыс идет в школу» – пронзительный фильм о том, как маленький человек вступает в большую жизнь. Делать из этого искусство не каж­дому дано. Эта комедийная картина была удостоена главного приза на Всесоюзном кинофестивале в Риге в 1977 году.

– Абдулла-аға пригласил меня на этот фильм на роль матери озорника Калихана, – рассказывала Дарига Тлендиева, жена его друга Нургисы Тлендиева. – Я полностью подчинялась воле режиссера и делала все, что он говорил: бегала, кричала, падала с ведром воды… Я знала, что, если не войду в образ, он из меня душу вынет.

Именно Абдулла Карсакбаев привел Нургису Тлендиева на киностудию, и с этого момента они из фильма в фильм шагали по жизни вместе. Их современники говорили, что эти двое были как две струны одной домбры, поэтому и фильмы, где они работали вместе, стали классикой.

– Режиссер – все равно что дирижер, от которого зависит слаженность и чистота звучания оркестра. Музыка и фильм должны звучать в унисон, в этом и есть их гармония, – считал сам Абдулла.

Они – режиссер и композитор – были очень похожими друг на друга во многом. У обоих было обостренное чувство справедливости и горячий темперамент, и оба шли, как говорят их современники, к цели напролом.

– Когда Нур-аға только начал дружить со мной, Абдулла-аға и Клара (Клара Карсакбаева – жена Абдуллы Карсакбаева) были всегда рядом. Как-то Абдулла-аға строго, по-мужски заговорил с Нур-аға. Обстановка потихоньку накалилась, и они чуть не подрались. Оказывается, Абдулла-аға говорил ему: «Если хочешь, чтобы эта девушка (речь шла обо мне) была твоей, избавься от своего собачьего характера». Он имел в виду, что, если я ему нравлюсь, Нур-аға должен жениться на мне, но не ранить мое серд­це, наделав глупостей, – вспоминала Дарига Тлендиева. – Инстинк­тивно они берегли и заботились друг о друге. Внешне никак этого не показывая, они всем сердцем любили друг друга. Только Абдулла-аға мог сказать Нур-аға прямо в лицо о его неправоте, других он, не церемонясь, выставлял из дома.

До картины «Алпамыс идет в школу», в 1974 году, Абдулла снял фильм «Эй вы, ковбои!» – историю о первой любви, которая была тепло принята немецкими зрителями на неделе советских фильмов в ГДР.

– Я всегда поражался его умению работать с детьми, – говорил оператор этой картины Игорь Вовнянко. – В них все было органично, потому что сам Абекен воспитывался в тех условиях, о которых рассказывал в своих картинах. Да, он был сложной и противоречивой натурой. Казалось бы, рубаха-парень, который щедро раздаривает себя и свой талант, но в то же время, когда шла речь о производственных и творческих вещах, становился принципиальным до крайности. Так же было, когда это касалось вопросов чести. Для него были равны и министр, и водитель. Он так и говорил: мы все равны перед Богом…

В 1979 году была снята предпоследняя картина Абдуллы Карсакбаева – первый казахский вестерн «Погоня в степи».

– Я не предполагал, что режиссером этой картины будет Абдулла, – рассказывал автор сценария Анатолий Степанов. – Но когда мы встретились, то вдруг показалось, что почти никогда не расставались, и это ощущение на протяжении всей работы над фильмом ни разу не было нарушено. Самое главное достоинство Абдуллы как режиссера – стремление понять, что я сделал для того, чтобы построить то, что хотел он. По моим сценариям поставлено двадцать с лишним картин, но ни разу в моей жизни не было такого единства с режиссером. Я думал, что Абдулла просто правильно прочитал сценарий. Но нет, он не прочитал – он его осмыслил и ощутил своим нутром. В этом и была сила Абдуллы.

– Могу с полной ответственностью сказать, что Айгерим из «Погони в степи» – лучшая моя роль в кино, – считает актриса Гульнара Дусматова. – Наверное, ярче и интереснее ее в моей кинокарьере больше не было работ. Это не говоря о том, что это был первый фильм, где я снималась. Когда вышла на площадку, то было ощущение, что со мной происходит какое-то волшебство и чудо. Это было забавно: чтобы увлечь меня, Абдулла-аға перевоплощался в мою героиню. Но он мог быть очень жестким и требовательным, когда нужно было убедительно сыграть сцену, допустим, бегать по горам или долго идти по раскаленной степи.

– В годы становления и как актера, и как личности картина «Погоня в степи» стала моей визитной карточкой, а потом и «удос­товерением личности» – все во мне видят Хамита из этого фильма, – рассказывает народный артист РК Досхан Жолжаксынов. – Там есть эпизод, где меня таскают по степи на аркане. Я падаю, колени и бед­ра разодраны до крови… После съемок у Абекена, у этого великого человека, глаза влажно блестели, он обнимал и целовал меня почти со слезами на глазах: «Казах ты мой родной! Айналайын!»

Выйдя на большой экран в 1979 году, фильм «Погоня в степи» сразу же «выстрелил» в прокате. Его посмотрели 17 млн зрителей, фильм стал рекордсменом по кассовым сборам среди картин из Цент­ральной Азии и Закавказья. В Москве этой картине была присуждена серебряная медаль ВДНХ СССР, а в 1980 году она стала дипломантом международного кинофестиваля в Ташкенте.

Вот так выходец из семьи бедного пасту­ха стал мэтром, чьи картины принесли и наибольший доход государству, и славу казахстанскому кино.

Мастер прожил всего 56 лет. Абдуллы Карсакбаева не стало 31 августа 1983 года. Инсульт прервал его путь, когда он, направляясь к своему другу Кененбаю Кожабекову, присел покурить на лавочку перед домом…

Он не гнался за званиями и регалиями. Считал, что это в его жизни не самое главное. Лишь за четыре года до смерти он получил звание «Заслуженный деятель искусств Казахской ССР».