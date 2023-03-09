Подмена номеров и дрифт на дорогах – в Алматы задержали водителей кортежа

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Вопиющие факты нарушения ПДД стражи порядка выявили, мониторя социальные сети. По данным Департамента полиции города, водители кортежа, создававшие аварийную ситуацию, наказаны.

«На данном этапе установлены и привлечены к ответственности водители четырех транспортных средств. Это водители автомашин Lada Д. и К. (часть 1 административной статьи «Нарушение порядка таможенного декларирования товаров»), водители Hyundai Ж. и Lada К. (часть 1 адмстатьи «Нарушение правил маневрирования», часть 1 адмстатьи «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги», – резюмировал начальник управления местной полицейской службы ДП Алматы полковник полиции Ержан Узабаев.

С его слов, проверочные мероприятия продолжаются, по результатам чего в отношении других нарушителей будут приняты меры.