Подмена номеров и дрифт на дорогах – в Алматы задержали водителей кортежа

В городе Алматы задержаны водители кортежа, создавшие аварийную ситуацию на дороге, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Вопиющие факты нарушения ПДД стражи порядка выявили, мониторя социальные сети. По данным Департамента полиции города, водители кортежа, создававшие аварийную ситуацию, наказаны.
«На данном этапе установлены и привлечены к ответственности водители четырех транспортных средств. Это водители автомашин Lada Д. и К. (часть 1 административной статьи «Нарушение порядка таможенного декларирования товаров»), водители Hyundai Ж. и Lada К. (часть 1 адмстатьи «Нарушение правил маневрирования», часть 1 адмстатьи «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги», – резюмировал начальник управления местной полицейской службы ДП Алматы полковник полиции Ержан Узабаев.
С его слов, проверочные мероприятия продолжаются, по результатам чего в отношении других нарушителей будут приняты меры.