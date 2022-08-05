Подменные номера заблокируют в Казахстане для борьбы с мошенниками

Ряд мер по борьбе с интернет-мошенничеством обсудили на совместном совещании 4 августа министры цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин и внутренних дел Марат Ахметжанов, сообщает Kazpravda.kz.

Багдат Мусин констатировал, что случаи попыток мошенничества посредством интернета и телефона растут. Если в 2016 году была зафиксирована одна тысяча случаев, то в 2021 году – уже 21 тысяча.

«Мы разработали и уже реализуем схему взаимодействия операторов связи против несанкционированного трафика. На сегодня один из эффективных методов борьбы с мошенниками – это блокировка подменных номеров. До конца сентября совместно с операторами связи эти подменные номера, с которых, как правило, звонят мошенники, будут заблокированы», – сообщил министр.

Кроме того, МЦРИАП прорабатывает вопрос внедрения биометрической идентификации для регистрации мобильных номеров, чтобы избежать случаев, когда телефонные номера регистрируются на другие лица.

«Также мы предлагаем наладить тесную работу с банками в части информационной пропаганды против интернет-мошенничества, так как такие случаи зачастую связаны именно с банковскими операциями.

Как вариант можно ввести систему идентификации банковских сотрудников во время беседы посредством, например, SMS-сообщений», – озвучил министр.

Во время встречи члены Общественного совета внесли свои варианты решения этого вопроса. Например, предлагается создать платформу, где будет содержаться вся информация по борьбе с мошенниками и прочее.

Глава МЦРИАП отметил, что предлагаемые министерством инициативы не искоренят проблему, это лишь небольшая часть решения ситуации. Поэтому помимо технологической нужно решать вопросы повышения финансовой и юридической грамотности населения через специальные совместные с рынком проекты.

«Так или иначе эти вопросы будут дорабатываться, есть много идей и предложений, которые нужно будет реализовать», – подытожил Мусин.