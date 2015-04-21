Поднимите голову выше

Первая в истории Казахстана чемпионка мира по боксу Назым Кызайбай

Первый президент Федерации бокса РК Бекет Махмутов

Чемпион Олимпийских игр в Сиднее Ермахан Ибраимов

Президент Казахстанской федерации бокса Тимур Кулибаев, президент AIBA Чинг Куо Ву и министр

культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы на торжественной церемонии открытия Всемирной

академии бокса AIBA в Алматинской области

Чемпион мира Жанибек Алимханулы, президент федерации бокса Алматинской области Бауыржан Оспанов

и заслуженный тренер РК Мурат Сихымбаев

Чтобы не быть голословными, приведем следующие результаты национальных сборных РК на крупнейших международных соревнованиях: 7 золотых медалей первенства Азии-2013, 4 награды высшего достоинства чемпионата мира-2013, 6 золотых медалей Азиады-2014 (безоговорочные первые места в командных зачетах). Кроме того, в копилке казахстанских боксеров – 2 награды высшей пробы и первое место в общем зачете на прошлогоднем первенстве планеты среди молодежи и удерживание лидирующей позиции в молодежном боксе Азии на протяжении пяти чемпионатов континента подряд. А еще – дебютное для страны "золото" на женском чемпионате мира-2014 за авторством Назым Кызайбай.Дважды кряду признание главного тренера сборной Мырзагали Айтжанова лучшим тренером Международной ассоциации бокса АИБА (беспрецедентный случай в истории). Дважды подряд признание капитана национальной команды Казахстана Данияра Елеусинова лучшим боксером АИБА. Открытие на территории нашей страны первой в мире Всемирной академии бокса.За счет чего удалось достичь подобного? Почему президент Международной ассоциации бокса Чинг Куо Ву называет Казахстан образцовой страной в олимпийском боксе, ставя на одну доску с нами лишь Кубу? Как Казахстанской федерации бокса (КФБ) удается получать право провести одно крупное официальное соревнование за другим, вроде женского чемпионата мира "Астана-2016"? Когда функционерам КФБ удалось заработать такое влияние, что теперь должность вице-президента АИБА занимают не только Тимур Кулибаев, но и Серик Конакбаев? И, наконец, как в казахстанском боксе удалось организовать максимальный выхлоп от финансовых вливаний?Естественно, большой успех просто так не приходит. Бокс в стране развивают уже больше восьмидесяти лет. В этом виде спорта у нас богатые история и традиции, сформирована своя школа подготовки, имеется мощная кузница тренеров с преемственностью от Шохра Больтекулы до Мырзагали Айтжанова. Одно сильное поколение бойцов сменяет другое – от Абдысалана Нурмаханова до Жанибека Алимханулы. Уже с 70-х годов республика начала регулярно поставлять в состав одной из двух сильнейших в мире любительского бокса команд – советской сборной – до половины и более первых номеров.Тем не менее до нынешних высот – состояния непрекращающегося боксерского праздника, бенефиса на всех площадках планеты – получилось довести во многом за счет фактора отдельно взятых личностей. Руководящих, определяющих, направляющих и вдохновляющих.Роль первого президента Федерации бокса РК Бекета Махмутова в становлении и развитии данного вида спорта в период независимости переоценить невозможно."Если бы он не встал в свое время у руля нашего бокса, то мы не достигли бы и части тех выдающихся результатов, которыми сейчас гордимся", – экс-главный тренер сборной Казахстана Турсынгали Едилов."С приходом Бекета Сапабековича авторитет казахстанского бокса только рос. Он всегда вдохновлял нас на большие свершения, еще со времен выезда на первый в истории национальной команды чемпионат Азии в Иран в 1994 году, когда мы заняли первое место в общем зачете", – двукратный серебряный призер олимпиад, первый чемпион мира из независимого Казахстана Болат Жумадилов."Бекет Махмутов всегда был рядом, оказывал нам необходимую поддержку и своим влиянием оберегал нас от судейского произвола", – олимпийский чемпион Ермахан Ибраимов.Бекет Махмутов не только организовывал высокую материальную обеспеченность для сборной Казахстана в тяжелейшие времена "переходного периода 90-х годов". Он задолго до остальных спортивных функционеров страны вошел в руководящий состав международной спортивной организации, на протяжении десяти лет являясь первым вице-президентом АИБА.Именно при Махмутове в Атланте-96 была заложена традиция: казахстанские боксеры не возвращаются с Олимпийских игр без золотых медалей и через раз берут главный индивидуальный приз ОИ – Кубок Вэла Баркера.…Февраль 2001 года. Первый в республике победитель олимпийского боксерского турнира и обладатель Кубка Баркера Василий Жиров, уже будучи чемпионом мира среди профи, в Алматы разделался с "Акулой" Гонсалесом. Никто иной как Махмутов подвел "Балхашского Тигра" к ВИП-ложе Дворца спорта, где флаг Казахстана Жирову вручил Президент Нурсултан Назарбаев.Бекет Махмутов сумел не просто сохранить советскую базу, но и в значительной степени приумножить ее.К началу 2010 годов амбиции руководителей спортивных федераций Казахстана стали во многом соразмерны их возможностям. Правда, далеко не у всех получилось вывести показатели на новый уровень развития. Кому удалось – так это управленцам Казахстанской федерации бокса во главе с Тимуром Кулибаевым.Заслуги Кулибаева и его команды функционеров за последние пять лет отмечаются на всех уровнях – от президента АИБА до рядового тренера. Это и "Значительное улучшение материально-технической базы", и "Создание в стране цельной спортивной инфраструктуры", и "Налаживание международных связей", и даже "Применение передовых бизнес-моделей в спорте".Если остановиться отдельно на перенимании международного опыта, то здесь казахстанцы здорово поднаторели во многих общественных сферах. Конечно, реализация – это другой, и зачастую больной, вопрос. Но в боксе нам удалось сделать так, чтобы "облизывались" уже зарубежные коллеги.Как уже отмечалось выше, мощная база в виде людских ресурсов и четко выстроенной системы подготовки у нас имелась и ранее. Теперь требовалось умение управлять и инвестировать.Нужна полноценная программа развития, состоящая из десятка крупных пунктов? Сделано.Необходимо бесперебойное (даже во времена финансовых кризисов) материальное обеспечение всех национальных сборных, вплоть до юниорской женской команды? Сделано.Нужно предоставить более весомые, чем у конкурентов, гарантии строительства Всемирной академии бокса? Сделано.Требуется, как когда-то выразился один из боксерских функционеров Казахстана, "залезть" на АИБА и больше с нее "не слазить"? Сделано!Одна из отличительных особенностей казахстанского бокса – развитие кадрового потенциала. Причем один кадр раскрывает другой, а тот – третий. Вот – показательная история. Больше десяти лет назад в небольшом ауле Алматинской области местный меценат организовал секцию бокса, куда позвал работать тренером одного боксера, бывшего и любителем, и профессионалом. Предприниматель был еще не особо опытен в большом спорте, боксер только начинал свой тренерский путь, а их совместный подопечный – и вовсе учился в младших классах школы.Однако меценат сумел разглядеть в своем новом работнике талант настоящего наставника, а тот в свою очередь увидел в занимающемся у него мальчишке Божью искру.Герои этой истории – нынешние вице-президент КФБ по региональному развитию, руководитель федерации бокса Алматинской области Бауыржан Оспанов, заслуженный тренер РК Мурат Сихымбаев и чемпион мира, Азиады и Азии Жанибек Алимханулы.Казахстанская федерация бокса не только стала предметом зависти для других спортивных федераций страны, но и способна кое-чему научить иные государственные органы на уровне республиканских министерств и ведомств.Как отметил недавно на молодежном форуме в Астане Глава государства Нурсултан Назарбаев, быть конкурентоспособными казахстанцев заставляют сами условия современного мира. Для этого не обязательно идти одними лишь неизведанными инновационными тропами. Вспомним: в чем мы сильны сейчас или были сильны когда-то?Казахстанский бокс – это пример, как можно огранить уже имеющийся бриллиант. Глядя далеко на Запад и Восток, нужно смотреть и вокруг себя, дабы узреть, как поднимается колосс.