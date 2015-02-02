Поднимутся многоэтажки Свежий выпуск 638 Юрий ЛИ, Кызылорда

Реализация программы «Доступное жилье-2020», благодаря которой в минувшем году в Кызылорде справили новоселье 900 горожан, выходит в областном центре на совершенно новый уровень. В текущем году город практически в 3 раза увеличит объемы строительства, в том числе за счет новых застройщиков: АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына», которое введет в эксплуатацию 6 многоэтажных жилых домов, и АО «Казахстанская ипотечная компания», которое приступит к постройке еще 9 пятиэтажек.

На днях аким области Крымбек Кушербаев и председатель правления АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына» Болат Палымбетов посетили площадку в микрорайоне «Шугыла», где возводятся сразу шесть 35-квартирных домов стоимостью 1,9 млрд. тенге. Их строительство «Самрук-Казына» начало минувшей осенью и уже в декабре текущего года новостройки должны быть готовы к заселению. Однако генеральный подрядчик ТОО «СК «Данекер» намерен выполнить задачу досрочно. Уже сегодня здесь работают с опережением графика, освоив почти 225 млн. тенге. Да и нынешняя зима, с ее затяжными оттепелями, способствует высоким темпам строительства.

– У этой программы много преимуществ. Главное, чтобы зарплата участника прог­раммы соответствовала требованиям. Стои­мость 1 квадратного метра жилья не более 1 200 тенге, в среднем за однокомнатную квартиру это составит около 35 тысяч тенге в месяц, – отметил в ходе посещения строительной площадки Б. Палымбетов.

По его словам, АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына» в рамках программы «Доступное жилье-2020» планирует до 2016 года дополнительно ввести в эксплуа­тацию свыше 600 тыс. кв. м жилья. И Кызыл­орда тоже охвачена программой, наряду с Астаной, Алматы, Карагандой, Шымкентом, Актау и Усть-Каменогорском, в которых компания успешно решает жилищный вопрос граждан.

Плодотворное сотрудничество связывает регион и с АО «Казахстанская ипотечная компания». Под новый совместный проект местные власти уже выделили земельный участок в микрорайоне «Саулет» площадью 3,3 га. Строительные работы здесь начнутся уже весной. В планах Казахстанской ипотечной компании возведение 9 пятиэтажных домов общей стоимостью 4,2 млрд. тенге. Как отметил аким Кызылорды Нурлыбек Налибаев, в микрорайоне «Саулет» на выгодных условиях по программе «Доступное жилье-2020» получат квартиры еще 490 семей.



