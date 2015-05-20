Как известно, в Казахстане начал действовать комплекс антикризисных мер, суть которых – в консолидации внутренних ресурсов страны для «упреждающего» развития. В своем Послании к нации «Нұрлы жол – путь в будущее» Президент Нурсултан Назарбаев отметил, что в ближайшие годы мир ожидают глобальные испытания. Глава государства, следуя своей тактике смотреть на несколько шагов вперед, обозначил экономический курс на опережение кризисных явлений, чтобы страна вышла из глобальной турбулентности более окрепшей и конкурентоспособной. А в ходе недавнего расширенного заседания Правительства Лидер страны напомнил о проекте «Национальные чемпионы», идея которого заключается в финансовой господдержке и бизнес-консультациях отечественных предприятий с сильными позициями. Как известно, концепция данной программы была разработана с учетом аналогичных мер поддержки бизнеса в США, Франции, Германии, Сингапуре, Малайзии, Новой Зеландии и других странах, где данные меры принесли ощутимые плоды. По словам председателя правления холдинга «Байтерек» Куандыка Бишимбаева, новая программа поддержки среднего бизнеса будет реализована в три этапа. В ней предусматривается участие преимущественно экспортоориентированных предприятий реального сектора с активами не менее 2 млрд. тенге и устойчивыми экономическими показателями. Инициируемые меры поддержки состоят из трех основных направлений. Во-первых, это финансовая поддержка компаний по линии холдинга «Байтерек» через такие инструменты, как прямое и межбанковское кредитование, финансирование лизинга, субсидирование процентных ставок по кредитам БВУ, гарантирование кредитов, экспертное страхование, предэкспортное финансирование и стимулирование торговых операций, включая гранты на инновации. Второе направление – это консалтинговое сопровождение, в рамках которого компании смогут ознакомиться с передовым зарубежным опытом управления активами и процессами, а также получить конкретные рекомендации от экспертов, в том числе по вопросам стажировки специалистов. Третье направление – координация действий с госорганами. В этом формате поддержки предполагается тесное взаимодействие с государственными органами по вопросам деятельности стимулируемых компаний с целью устранения всевозможных административных и прочих барьеров, препятствующих развитию бизнеса. Председатель президиума НПП «Атамекен» Тимур Кулибаев, подчеркивая наличие широкого спектра финансовых инструментов стимулирования по программе, напомнил: «Это пилотный проект. При этом следует понимать, что перечень программы не ограничится лишь теми предприятиями, которые мы сегодня выбрали. Мы расширим отрасли и будем определять потенциал предприятий других секторов, в том числе в АПК, с целью поддержки успешных компаний». В рамках стартового периода в течение последних двух месяцев холдингом «Байтерек» при сотрудничестве с международной консалтинговой компанией McKinsey Company проводился тщательный отбор кандидатур среди отечественных товаропроизводителей, претендующих на участие в программе. В настоящее время данный процесс завершен и сформирован пул предприятий, призванных стать лидерами экспорта казахстанской продукции и импортозамещения. В целом из 300 заявок отобрано 32 компании, из которых 20 – представители АПК, 7 – предприятия машиностроения и 5 – стройиндустрии. На получение дополнительных инструментов поддержки рассчитывают в ТОО «Алагеум Груп». «Мы очень рады, что данная программа одобрена и принята. Мы считаем, что она позволит взрастить свои компании-лидеры, которые в дальнейшем будут первыми в своей отрасли, а значит, что они смогут стать лидерами конкурентоспособности на территории ЕАЭС, а дальнейшем и в ВТО. Мы рады, что вошли в этот заветный список. Ожидания от программы, конечно, самые что ни на есть большие. К примеру, ожидаем получить дополнительные льготы и преференции. Также хотелось бы получить финансирование по низким ставкам или другие специальные предложения и условия, помимо уже существующей государственной поддержки второй пятилетки ГПИИР (государственной программы инновационно-индустриального развития), – поделился председатель совета директоров ТОО «Алагеум Груп» Еркебулан Ильясов. При успешной реализации программы в трех секторах обрабатывающей промышленности страны появится не менее 30 предприятий, способных наращивать производительность труда в экономике на 10% в год, долю несырьевого экспорта – на 30%. – Это будут конкурентоспособные предприятия реального сектора, обеспечивающие стране рост ВВП, диверсификацию экономики, емкое содержание отечественного экспорта, а также доступ к новым рынкам, что на сегодня представляет большую актуальность для казахстанского бизнеса, – подчеркнул глава холдинга К. Бишимбаев. Он также пояснил, что программа направлена на решение таких задач экономики, как развитие несырьевого экспорта, увеличение объемов промышленного производства, создание новых высокооплачиваемых рабочих мест и замещение импорта. – Тем самым мы создадим прочное производительное ядро обрабатывающего сектора, способное конкурировать не только на рынке ЕАЭС, но и на мировых рынках, – отметил К. Бишимбаев.