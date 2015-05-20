Свежий выпуск Поднять планку до мирового уровня Досжан НУРГАЛИЕВ

Как известно, в Казахстане начал действовать комплекс антикризис­ных мер, суть которых – в консолидации внутренних ресурсов страны для «упреждающего» развития. В своем Послании к нации «Нұрлы жол – путь в будущее» Президент Нурсултан Назарбаев отметил, что в ближайшие годы мир ожидают глобальные испытания. Глава государства, следуя своей тактике смот­реть на несколько шагов вперед, обозначил экономический курс на опережение кризисных явлений, чтобы страна вышла из глобальной турбулентности более окрепшей и конкурентоспособной. А в ходе недавнего расширенного заседания Правительства Лидер страны напомнил о проекте «Национальные чемпионы», идея которого заключается в финансовой господдержке и бизнес-консультациях отечественных предприятий с сильными позициями.

Как известно, концепция данной программы была разработана с учетом аналогичных мер поддержки бизнеса в США, Франции, Германии, Сингапуре, Малайзии, Новой Зеландии и других странах, где данные меры принесли ощутимые плоды.

По словам председателя правления холдинга «Байтерек» Куандыка Бишимбаева, новая программа поддержки среднего бизнеса будет реализована в три этапа. В ней преду­сматривается участие преимущественно экспортоориентированных предприятий реального сектора с активами не менее 2 млрд. тенге и устойчивыми экономичес­кими показателями.

Инициируемые меры поддерж­ки состоят из трех основных направлений. Во-первых, это финансовая поддержка компаний по линии холдинга «Байтерек» через такие инструменты, как прямое и межбанковское кредитование, финансирование лизинга, субсидирование процентных ставок по кредитам БВУ, гарантирование кредитов, экспертное страхование, предэкспортное финансирование и стимулирование торговых операций, включая гранты на инновации. Второе направление – это консалтинговое сопровождение, в рамках которого компании смогут ознакомиться с передовым зарубежным опытом управления активами и процессами, а также получить конкретные рекомендации от экс­пертов, в том числе по вопросам стажировки специалистов.

Третье направление – координация действий с госорганами. В этом формате поддержки предполагается тесное взаимодействие с государственными органами по вопросам деятельности стимулируемых компаний с целью устранения всевозможных административных и прочих барьеров, препятствующих развитию бизнеса.

Председатель президиума НПП «Атамекен» Тимур Кулибаев, подчеркивая наличие широкого спектра финансовых инструментов стимулирования по программе, напомнил: «Это пилотный проект. При этом следует понимать, что перечень программы не ограничится лишь теми предприятиями, которые мы сегодня выбрали. Мы расширим отрасли и будем определять потенциал предприятий других секторов, в том числе в АПК, с целью поддержки успешных компаний».

В рамках стартового периода в течение последних двух месяцев холдингом «Байтерек» при сотрудничестве с международной консалтинговой компанией McKinsey Company проводился тщательный отбор кандидатур среди отечественных товаропроизводителей, претендующих на участие в программе.

В настоящее время данный процесс завершен и сформирован пул предприятий, призванных стать лидерами экспорта казахстанской продукции и импортозамещения. В целом из 300 заявок отобрано 32 компании, из которых 20 – представители АПК, 7 – предприятия машиностроения и 5 – стройиндустрии.

На получение дополнительных инструментов поддержки рассчитывают в ТОО «Алагеум Груп». «Мы очень рады, что данная программа одобрена и принята. Мы считаем, что она позволит взрастить свои компании-лидеры, которые в дальнейшем будут первыми в своей отрасли, а значит, что они смогут стать лидерами конкурентоспособности на территории ЕАЭС, а дальнейшем и в ВТО. Мы рады, что вошли в этот заветный список. Ожидания от программы, конечно, самые что ни на есть большие. К примеру, ожидаем получить дополнительные льготы и преференции. Также хотелось бы получить финансирование по низким ставкам или другие специальные предложения и условия, помимо уже существующей государственной поддержки второй пятилетки ГПИИР (государственной программы инновационно-индустриального развития), – поделился председатель совета директоров ТОО «Алагеум Груп» Еркебулан Ильясов.

При успешной реализации программы в трех секторах обрабатывающей промышленности страны появится не менее 30 предприятий, способных наращивать производительность труда в экономике на 10% в год, долю несырьевого экспорта – на 30%.

– Это будут конкурентоспособные предприятия реального сектора, обеспечивающие стране рост ВВП, диверсификацию экономики, емкое содержание отечественного экспорта, а также доступ к новым рынкам, что на сегодня представляет большую актуальность для казахстанского бизнеса, – подчерк­нул глава холдинга К. Бишимбаев.

Он также пояснил, что программа направлена на решение таких задач экономики, как развитие несырьевого экспорта, увеличение объемов промышленного производства, создание новых высокооплачиваемых рабочих мест и замещение импорта.

– Тем самым мы создадим проч­ное производительное ядро обрабатывающего сектора, способное конкурировать не только на рынке ЕАЭС, но и на мировых рынках, – отметил К. Бишимбаев.



