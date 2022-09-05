Поднять простого рабочего на пьедестал

Наверное, многие заметили, что нынешнее Послание Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева было по большей части сфокусированным на экономической составляющей.

Если говорить о конкретных вещах, то я считаю очень важными тезисы, сказанные в направлении поддержки предпринимательства и развития транс­портно-логистической сферы. Национального

ж⁄д-перевозчика в ближайшее время ожидает большая трансформация, и, надеюсь, это повысит эффективность в сегменте железнодорожных перевозок. И о дорогах, конечно, хочется сказать, тем более что я, как депутат, вопрос состояния автомобильных дорог, качества их строительства, обслуживания поднимаю постоянно. Теперь в этой сфере в целом по стране все будет под особым конт­ролем Правительства, и это, несомненно, радует. Никто не будет спорить, что развитие транспортно-логистических сетей для Казахстана – одна из реальных мер, способствующих экономическому росту.

Отдельно о моменте в Пос­лании, который очень запомнился и понравился. Это слова Президента страны о том, что мы должны почитать труд простого человека. Человека, который занимается любой честной, важной и нужной стране работой. Да, я полностью с этим согласен! Мы должны популяризировать рабочие профессии. Без них никуда. Наличие высококлассных представителей рабочих специальностей на данный момент является важнейшим аспектом создания и развития производств в республике. Многие годы авторитет простого рабочего, человека труда, считаю, был несправедливо занижен, и нужно его поднимать на пьедестал, этого требуют современные реалии. Став депутатом, я неоднократно поднимал эту тему и рад, что таких, как я, общественных деятелей, озадаченных этим вопросом, Касым-Жомарт Кемелевич услышал.

Безусловно, одна из важнейших новостей Послания – программа «Нацфонд – детям». Это, считаю, отличный вариант обеспечить многим юным казахстанцам будущее. То, что сейчас озвучено относительно поддержки казахстанских детей, – это же их билеты в большую жизнь!

В целом нынешнее Послание Касым-Жомарта Токаева – это очень хороший курс для нашего большого «кораб­ля», который приведет нас в очень хорошую бухту. Да, на этом пути нам предстоит немало и тяжело потрудиться. Этого требуют и наша экономика, и внутренняя политика, и законодательство. Но мы всецело должны поддержать политику Президента страны, задачи, заложенные в нынешнем Послании. Потому что это действительно подробный, четкий, продуманный, актуальный план действий по всем направлениям жизнедеятельности государства.