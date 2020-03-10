Экономика
Подорожают ли товары в Казахстане, рассказал Даленов
Айдана Демесинова
Подорожают ли цены на продовольственные и непродовольстенные товары в Казахстане в связи с курсом валют, рассказал на пресс-конференции в Правительстве РК министр национальной экономики РК Руслан Даленов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Цены - важный вопрос. На две части можно разбить - продовольственные и непродовольственные. Большая часть продовольственных товаров, по информации министерства сельского хозяйства, отечественного производства, привязана к местным ресурсам. Поэтому, в результате изменения курса доллара к тенге, изменений быть не должно. Другие факторы, конечно же, могут влиять на цены продовольственных товаров: сезонность, товарные препятствия, отсутствие или наличие конкуренции, сговоры и так далее", - сказал Даленов.

Так, по его словам, на стоимость продуктов, которые производятся из внутренних ресурсов, внешние факторы, в частности, курс доллара, не должны влиять. 

"Что касается непродовольственных товаров - техники, электронной техники, фармации и прочего, где внутреннее производство отсутствует, либо не на должном уровне, конечно, курс валют будет оказывать влияние. Но это мы уже проходили в 2009 и 2016 годы. Во-первых, существует институт контрактования в сфере фармации. Единый дистрибьютор основную продукцию уже законтрактовал. Это раз. Что касается электроники, как правило, мировые бренды заранее учитывают локальную составляющую о том, что цена должна соответствовать внутренним возможностям спроса, есть понятие стоков и так далее. Поэтому, цены на электронику остаются в прежних диапазонах. Что касается конкуренции, то в данном направлении работает комитет по защите и развитию конкуренции", - отметил министр.

Он добавил, что все ценовые сговоры Правительство будет пресекать.

"Все ценовые сговоры, которые будут иметь место, будут пресекаться сначала в виде уведомления, потом уже реагированием в форме проверки. Поэтому, мы считаем, что инфляционные процессы можно держать на контроле даже в такой ситуации, когда внешняя конъюнктура очень неблагоприятна", - резюмировал Даленов.

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