​Подоспели вовремя

Начало года выдалось хлопотным для спасателей Жетысу. Резкое похолодание и низовая метель соз­дали аварийные ситуации на некоторых автотрассах региона. Наиболее сложная обстановка сложилась в Алакольском, Кербулакском и Аксуском районах. По информации департамента по ЧС Алматинской области, за несколько дней из снежных заносов эвакуи­ровано 55 транспортных средств, оказана помощь 173 гражданам.

В связи с ухудшением погодных условий местное население оповещали о перекрытии дорог посредством SMS-рассылки. Тем не менее сотрудникам районных отделов ЧС и пожарных постов пришлось провести несколько аварийно-спасательных работ на участках Кабанбай-батыр – Ушбулак, Сарыозек – Когалы, Талдыкорган – Капал. На помощь пострадавшим направлялась снегоочистительная техника, бригады оперативно-спасательного отряда. Работу осложняли сильный ветер и нулевая видимость, но дороги все же очистили, застрявшие машины вместе с пассажирами освободили из снежного плена и сопроводили до мест назначения.

Так, в один из дней в занос попала карета «скорой помощи», направлявшаяся из аула Шубар в больницу села Когалы. В салоне авто находилась 29-летняя Асель Кударбекова, которая была на последнем сроке беременности, и ей требовалась срочная операция. Получив сигнал, спасатели немедленно выехали на место. Гусеничный тягач отбуксировал «скорую» на очищенный участок дороги, роженицу своевременно доставили в клинику, где на свет появился здоровый малыш.

В эти же дни в горной местности близ Талдыкоргана спасатели на снегоходах эвакуировали и передали врачам мужчину, упавшего с лошади и сломавшего ногу.