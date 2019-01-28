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​Подождите, всему свое время
Наталия Акопян

Вице-министр здравоохранения Олжас Абишев подвел итоги работы по цифровизации МЗ РК, проведенной совместно с местными исполнительными органами в 2018 году. Так, были проведены серьезные мероприятия по трем направлениям: оснащение медорганизаций компьютерной техникой, доступ к Интернету и медицинские информационные сиситемы (МИС).

– Это позволило нам на декабрь 2018 года оптимизировать и вести 101 из 121 учетно-отчетной формы в электронном формате, полностью отказавшись от бумажной документации, – пояснил Олжас Абишев. – В поликлиниках теперь достаточно лишь предъявления удостоверения личности, а амбулаторных карт в бумажном виде не требуют. Записи ведутся по умолчанию в МИС.

Вице-министр также добавил, что совместно с Министерством информации и коммуникаций разработан долгосрочный план мероприятий до 2021 года, соглас­но которому будет реализовано стопроцентное оснащение медицинских организаций центрального и районного уровня, особое внимание будет уделено именно сельским населенным пунктам.

– На уровне центрального госор­гана у нас есть более 40 госуслуг, оказываемых самим Министерст­вом здравоохранения. Сейчас 25 услуг уже находятся на портале электронного правительства. В конце прошлого года мы наконец запустили бесплатное получение справок с психо-, нарко- и тубдис­пансеров онлайн. Также эти услуги теперь доступны в Telegram, где можно получить все эти справки без ЭЦП через E-gov-бота на своем смарт­фоне, – объяснил Олжас Абишев.

Директор департамента цифровизации здравоохранения МЗ РК Бейбут Есенбаев напомнил: уже внесены приказы, благодаря которым все 229 форм должны вестись в электронном формате, причем не только в государственных, но и в частных субъектах здравоохранения.

Конечно же, нас всех волнует вопрос о персональных медицинских данных пациента. Дос­туп к детальной информации, подчерк­нул вице-министр, предос­тавляется лечащему врачу только с разрешения пациента.

Что же касается медперсонала, в Минздраве утверждают: цифровизация не повлияла на сокращение рабочих мест. На 15% произошли оптимизация, перенаправление трудовых ресурсов. Например, двое из пяти работников приемной теперь прошли переобучение на медицинских сестер и сотрудников. Таким образом около двух тысяч людей перераспределили, пок­рыв внутренние потребности медорганизации.

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