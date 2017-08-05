Подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки разыскивают в Кокшетау

Полицейские Кокшетау разыскивают подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.
Накануне, 4 августа, около 21.00 неизвестный мужчина надругался над ребенком в районе Бармашино. Родители девочки сообщили о произошедшем в полицию. По информации ДВД, незамедлительно были сформированы несколько групп, которые тщательно осмотрели местность.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают разыскивать преступника.