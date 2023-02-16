Подозреваемого в изнасиловании девочки-подростка задержали в СКО

Задержан и водворен в ИВС 23-летний парень.

Фото: Kazpravda.kz

В дежурную часть отдела полиции района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области поступило сообщение, что в одном из домов города Булаево совершено изнасилование 14-летней девушки, сообщает Kazpavda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Факт, по данным пресс-службы полиции, зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч. 3-1 п. 1 ст. 120 УК РК "Изнасилование".

Отмечено, что задержан и водворен в ИВС 23-летний житель Булаево.

"Назначены соответствующие экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на исследование обстоятельств дела, по результатам которых будет принято законное процессуальное решение", - проинформировали в ДП СКО.

В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация не подлежит разглашению, добавили в пресс-службе.