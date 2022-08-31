Фото: polisia.kz
Происшествия
Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней задержали в Талдыкоргане

Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней задержали в городе Талдыкоргане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Заявление об изнасиловании несовершеннолетней поступило 29 августа в полицию Талдыкоргана.

По факту зарегистрировано уголовное дело, предусмотренное частью 3-1 статьи «Изнасилование несовершеннолетней» и частью 3-1 статьи «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней» УК РК.

В рамках расследования назначены необходимые экспертизы.

Предварительно установлено, что изнасилование потерпевшей совершено в автомашине Тоyota Camry. Автомобиль изъят и водворен на спецстоянку.

В качестве подозреваемого сотрудники городской полиции задержали 20-летнего местного жителя, который в настоящее время помещен под стражу.

Расследование по факту взято на контроль областным Департаментом полиции.

 

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Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней задержали в Талдыкоргане
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