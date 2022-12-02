Подозреваемого в изнасиловании россиянина спустя 8 лет задержали в Актобе

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В Актобе задержан мужчина, разыскиваемый за совершение тяжкого преступления, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Уроженца Оренбургской области обнаружили в одном из мебельных цехов Актобе.

«Сотрудниками управления криминальной полиции ДП Актюбинской области, совместно с сотрудниками Департамента пограничной службы КНБ РК по Актюбинской области задержан гражданин Российской Федерации, который скрывался более 8 лет от правосудия.

35-летний уроженец Оренбурской области был задержан в одном из мебельных цехов г.Актобе. Разыскиваемый разыскивался за совершение преступления по ст. 120 ч. 2 УК РК «Изнасилование», - рассказали в ДП Актюбинской области.

Задержанный водворен в ИВС Актобе.