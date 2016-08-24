Подозреваемого в изнасиловании шестилетней девочки задержали в Актау

Происшествия
1133
Задержан подозреваемый в изнасиловании шестилетней девочки в Актау, передает Kazpravda.kz.

По информации ДВД Мангистауской области, задержание мужчины, который попал в объектив камеры видеонаблюдения магазина "Иваныч", проводилось вчера, 23 августа. Он был обнаружен на одной из строек в пригородной зоне Актау.

Личность задержанного установлена. В настоящее время полиция проверяет его причастность к совершению преступления, в том числе проводит ряд экспертиз. 

Напомним, трагедия случилась 20 августа в Актау. Ребенок был похищен неизвестным рядом с магазином "Иваныч" в 1-м микрорайоне. Бабушка отпустила внучку погулять рядом с магазином. Обнаружив, что девочки нет, и узнав, что ее не забирал отец, родственники сначала самостоятельно пытались разыскать ребенка. Когда спустя два часа поиски не увенчались успехом, они обратились в полицию.

Девочка была найдена полицейскими в 17.30 часов напротив пляжа "НурПлаза". Помимо телесных травм, у ребенка был тепловой удар, ее в срочном порядке доставили в реанимационное отделение детской областной больницы.

На сегодня девочка находится в тяжелом состоянии, медики борются за ее жизнь.

По факту изнасилования шестилетней девочки начато досудебное расследование по ст. 120 УК РК ("Изнасилование").

Накануне владелец одного из автосервисов Актау предложил 100 тысяч тенге за помощь в розыске подозреваемого в изнасиловании 6-летней девочки.

Популярное

Все
Двое детей выпали из окна многоэтажки в Павлодарской области
Семейчанке вынесли приговор за смерть пятерых человек в области Абай
Коммунальная ломка
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Два человека погибли при возгорании авто в Костанайской области (видео)
Минивэн с детьми-спортсменами разбился в Актюбинской области. Один ребенок погиб.
В Кызылорде мужчина погиб, спрыгнув с моста
Токаев поставил задачи перед Правительством
В Алматы автобус наехал на пешехода: девушка погибла
Взрыв в частном доме в Атырау: двое в реанимации в тяжелом состоянии
Пропавшего мужчину нашли мертвым среди могил в Атырауской области
Стало известно состояние юных спортсменов, попавших в ДТП в Актюбинской области
Арсенал оружия нашли у экстремиста в Актюбинской области (видео)
Закон Республики Казахстан
Военнослужащего актауского гарнизона арестовали за изнасилование своей дочери
Токаев о чемпионате мира в Катаре: Останется в истории мирового футбола
Матом требовала погасить кредит многодетная мать в Актобе
Казахстанские каратисты завоевали 5 медалей на чемпионате Азии
Погода в Казахстане: объявлено штормовое предупреждение
Стали известны подробности чудовищного ДТП с участием детской волейбольной команды в Актюбинской области
Из-за верблюда на трассе погиб человек (видео)
Закон Республики Казахстан
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Сенат требует принять меры в отношении не поддерживающих казахстанские товары супермаркетов
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
Игорь Павлюк назначен спортивным директором ФК "Астана"
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
Началась эвакуация из замерзающего Экибастуза
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
Женис Касымбек стал акимом Астаны

Читайте также

Происшествия
Двое детей выпали из окна многоэтажки в Павлодарской области
Происшествия
Женщину сбили насмерть в Экибастузе
Происшествия
Рабочий сгорел заживо в печи сталелитейного цеха в Таразе
Происшествия , Образование , Видеогалерея
Мать ученика повалила на пол педагога в туркестанской школе…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]