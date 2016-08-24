Подозреваемого в изнасиловании шестилетней девочки задержали в Актау

Задержан подозреваемый в изнасиловании шестилетней девочки в Актау, передает Kazpravda.kz
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По информации ДВД Мангистауской области, задержание мужчины, который попал в объектив
камеры видеонаблюдения магазина "Иваныч", проводилось вчера, 23 августа. Он был обнаружен на одной из строек в пригородной зоне Актау.
Личность задержанного установлена. В настоящее время полиция проверяет его причастность к совершению преступления, в том числе проводит ряд экспертиз.
Напомним, трагедия случилась 20 августа в Актау. Ребенок был похищен неизвестным рядом с магазином "Иваныч" в 1-м микрорайоне. Бабушка отпустила внучку погулять рядом с магазином. Обнаружив, что девочки нет, и узнав, что ее не забирал отец, родственники сначала самостоятельно пытались разыскать ребенка. Когда спустя два часа поиски не увенчались успехом, они обратились в полицию.
Девочка была найдена полицейскими в 17.30 часов напротив пляжа "НурПлаза". Помимо телесных травм, у ребенка был тепловой удар, ее в срочном порядке доставили в реанимационное отделение детской областной больницы.
На сегодня девочка находится в тяжелом состоянии
, медики борются за ее жизнь.
По факту изнасилования шестилетней девочки начато досудебное расследование по ст. 120 УК РК ("Изнасилование").
Накануне владелец одного из автосервисов Актау предложил 100 тысяч тенге
за помощь в розыске подозреваемого в изнасиловании 6-летней девочки.