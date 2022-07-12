Подозреваемого в коррупции Болата Алтынбекова задержали в Москве

В Москве задержан Болат Алтынбеков – подозреваемый в совершении коррупционного преступления, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по противодействию коррупции.



Столичным департаментом антикоррупционной службы с 2010 года осуществлялся международный розыск Болата Алтынбекова, подозреваемого в совершении коррупционного преступления.



"В результате оперативно-розыскных мероприятий в рамках международного сотрудничества правоохранительными органами Российской Федерации совместно с Антикоррупционной службой и Интерполом МВД Республики Казахстан Алтынбеков задержан в Москве и заключен под стражу", – говорится в сообщении.



Чтобы скрыться от следственных органов он изменил свою фамилию с "Алтынбеков" на "Алшер", добавили в ведомстве.



В настоящее время инициирована процедура его экстрадиции в Республику Казахстан.