Подозреваемого в ложном минировании ТРЦ Астаны задержали в Украине

Закон и Порядок
Дана Аменова
корреспондент

На электронных устройствах обнаружены цифровые доказательства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

26 августа в городе Сумы во взаимодействии МВД Казахстана и киберполиции Украины задержан подросток, который подозревается в заведомо ложном сообщении об акте терроризма в одном из ТРЦ в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

В ходе обыска были изъяты мобильные телефоны, планшеты, ноутбук, системный блок и банковская карта. На электронных устройствах обнаружены цифровые доказательства, в том числе использованный аккаунт, текст направленного сообщения и другие сведения.

«Проводится анализ изъятой техники для установления возможных соучастников и проверки причастности задержанного к аналогичным фактам. Взаимодействие с компетентными органами Украины по вопросу принятия дальнейших процессуальных решений продолжается», – детализировали в правоохранительных органах.

В министерстве также напомнили, что ложные сообщения о минировании, терроризме, захвате заложников и иных угрозах безопасности - не шутка. Такие действия влекут серьезные правовые последствия.

Родителям рекомендуется разъяснять детям правила безопасного и ответственного поведения в интернете, а также обращать внимание на подозрительную активность в социальных сетях и мессенджерах.

#задержание #подросток #Украина #минирование

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