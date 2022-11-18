Подозреваемого в нападении на 12-летнюю девочку задержали в Талдыкоргане

Мужчину, подозреваемого в нападении на девочку-подростка, задержали в городе Талдыкоргане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Напомним, 16 ноября полицейским Талдыкоргана поступило сообщение о том, что неизвестный на одной из улиц города преследовал и приставал к 12-летней школьнице.

Момент нападения зафиксировала камера видеонаблюдения. Одной из ярких примет подозреваемого оказалась его красная куртка.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий нашим сотрудникам удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 38-летний местный житель, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Мужчина доставлен в полицию Талдыкоргана», – сообщил заместитель начальника Департамента полиции Жетысуской области Ельдар Абдикенов.

Проводится расследование по уголовной статье «Развращение малолетних».

Мужчину проверят на причастность к другим преступлениям.