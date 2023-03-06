Вывез золото на 4 млрд тенге: подозреваемого в контрабанде экстрадировали в Казахстан

В Казахстан экстрадировали подозреваемого в организации транснациональной преступной группы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главной транспортной прокуратуры.

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

«При координации Главной транспортной прокуратуры следственный департамент Комитета национальной безопасности РК окончил досудебное расследование в отношении нерезидента «Т», который подозревается в создании транснациональной преступной группы и организации незаконного экспорта золотых изделий более чем на 4 млрд тенге.

Данное лицо долгое время скрывалось от следствия. По результатам совместных мероприятий по международному розыску red notice (красное уведомление) последний был задержан на территории Кыргызской Республики. Его экстрадиция проводилась силами органов нацбезопасности, полиции и прокуратуры», – проинформировали в надзорном органе.

В ведомстве отметили, что многие фигуранты данного дела уже осуждены к различным видам наказания. Поиск еще двоих подозреваемых продолжается.