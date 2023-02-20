Подозреваемого в растрате 10 млн тенге ТОО Павлодара задержали в Астане

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Павлодарские оперативники задержали в Астане 42-летнего разыскиваемого уголовного преступника, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Установлено, что с 1 апреля по 20 июня 2018 года задержанный, будучи в должности первого заместителя генерального директора одного из ТОО Павлодара, растратил вверенное ему имущество, после чего скрылся от органов предварительного расследования. Причиненный ущерб составил свыше 10 млн тенге. В настоящее время уголовный преступник водворен в СИЗО столицы", – сообщил начальник управления криминальной полиции ДП Павлодарской области Балгабай Капаров.

Он отметил, что с начала года за совершение различных преступлений задержано 18 уголовных преступников.

"Нарушившие закон пускаются в бега в надежде избежать наказания. Практика показывает, что бегать не имеет смысла. Долгий сбор информации и перепроверка версий в конечном итоге заканчивается тем, что преступнику за совершенное деяние ответить все равно придется", – добавил Капаров.