Происшествия
Подозреваемого в убийстве девочки из Каратау задержали в Жамбылской области
Полицейские в Жамбылской области задержали подозреваемого в убийстве 9-летней девочки в Каратау, передает Kazpravda.kz

Как сообщили в Департаменте полиции Жамбылской области, задержан подозреваемый - 37-летний коренной житель Каратау, не работающий, женатый, ранее судимый по статье 175 ч. 2 УК РК (кража).

По делу ведется досудебное расследование по статье 99 ч. 2 УК РК (убийство несовершеннолетней), изъяты вещественные доказательства, назначен ряд экспертиз, в том числе - комплексная судебно-медицинская. Мотивы преступления выясняются.

Напомним, 9-летняя Аруай пропала 24 апреля. Были начаты поиски. Тело девочки обнаружили 25 апреля в ходе оперативно-розыскных мероприятий на окраине города Каратау.

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