Подозреваемого в убийстве двух человек задержали в Костанайской области

В Костанайской области обнаружили трупы двух человек после пожара в частном доме, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: polisia.kz

23 января под рухнувшими перекрытиями сгоревшего частного дома в Костанайской области было обнаружено тело. Еще один труп обнаружили в снегу.

По факту полиция начала досудебное расследование по части 2 уголовной статьи «Убийство двух и более лиц».

Подозреваемый задержан и арестован. Проводятся следственные действия, назначены экспертизы.

Подробности в рамках следствия не разглашаются согласно статье 201 УПК РК.