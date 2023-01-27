Подозреваемого в убийстве двух человек задержали в Костанайской области
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В Костанайской области обнаружили трупы двух человек после пожара в частном доме, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
23 января под рухнувшими перекрытиями сгоревшего частного дома в Костанайской области было обнаружено тело. Еще один труп обнаружили в снегу.
По факту полиция начала досудебное расследование по части 2 уголовной статьи «Убийство двух и более лиц».
Подозреваемый задержан и арестован. Проводятся следственные действия, назначены экспертизы.
Подробности в рамках следствия не разглашаются согласно статье 201 УПК РК.