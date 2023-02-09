Подозреваемого в участии в массовых беспорядках казахстанца экстрадировали из Беларуси

Ему грозит наказание от 3 до 8 лет лишения свободы.

Фото: Kazpravda.kz

Из Беларуси экстрадирован гражданин Казахстана, подозреваемый в участии в массовых беспорядках, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Сотрудниками Генеральной прокуратуры при содействии Интерпола из Республики Беларусь экстрадирован гражданин Казахстана. Он подозревается в участии в массовых беспорядках на территории Жамбылской области», - сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Отмечается, что после совершения преступления подозреваемый скрылся от органов уголовного преследования и был объявлен в международный розыск.

«В настоящее время он доставлен в Казахстан и водворен в следственный изолятор", - сообщили в Генпрокуратуре.

По казахстанскому уголовному законодательству за совершение вышеуказанных преступлений ему грозит наказание от 3 до 8 лет лишения свободы, добавили в ведомстве.