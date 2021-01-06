Подозреваемому в ограблении игрового зала в Туркестанской области вынесли приговор

В Туркестанской области к 3,5 годам ограничения свободы приговорили подозреваемого в ограблении игрового зала, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на официальный сайт МВД РК.
По информации пресс-службы, в дежурную часть Жетысайского РОП поступило сообщение об ограблении оператора одного из игровых залов. На место преступления сразу же выехала следственно-оперативная группа районного отдела полиции. Полицейские установили, что на молодую девушку, которая находилась за кассой, напал посетитель заведения, силой отобрал 170 тысяч тенге и скрылся в неизвестном направлении.
Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 191 УК РК "Грабеж" и приступили к розыску подозреваемого. Оперативники тщательно изучили камеры видеонаблюдения, опросили очевидцев, а также прочесали близлежащие улицы, гостиницы и другие места, куда мог бы направиться грабитель. В результате 10-дневных оперативно-розыскных мероприятий полицейские Жетысайского РОП задержали подозреваемого на одной из съемных квартир в Шымкенте. Им оказался ранее судимый местный житель. Изъятые в качестве вещественных доказательств похищенные деньги возвратили законным владельцам.
Приговором Жетысайского районного суда подсудимого признали виновным и назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев. Также на весь срок отбывания наказания молодому человеку назначили пробационный период, за время которого он не может менять место жительства и работы, а также выезжать за пределы административного участка.