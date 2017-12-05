Подозреваемую в коррупции главу Комитета фармации МЗ РК Ларису Пак освободили из СИЗО
Бывшую исполняющую обязанности председателя Комитета фармации Министерства здравоохранения РК Ларису Пак освободили из следственного изолятора временного содержания, сообщили Кazpravda.kz в пресс-службе суда Астаны.
"30 ноября суд № 2 Алматинского района Астаны изменил меру пресечения подозреваемой Ларисе Пак с содержания под стражей на домашний арест и продлил меру пресечения в виде домашнего ареста до 4 января 2018 года", – дали комментарий в столичном суде.
Расследование продолжается. С чем связано изменение меры пресечения не сообщается.
"3 июля текущего года Антикоррупционной службой за неоднократное получение взяток на общую сумму более десяти миллионов тенге задержаны и. о. председателя Комитета фармации Министерства здравоохранения Пак Л. Ю., руководитель департамента фармации по Павлодарской области Кажинова З. Ш., главный специалист Комитета фармации по Южно-Казахстанской области Имамходжаев П. Т., главный эксперт Комитета фармации Ибраева Д. К.", – проинформировали тогда в ведомстве.
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