Подозреваемые в убийстве найденного в колодце жителя Темиртау задержаны
Менее чем за сутки полиция раскрыла убийство найденного в колодце жителя Темиртау. Подозреваемые задержаны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В полиции напомнили, что 5 сентября в 15:30 часов в 200 метрах от комбината АО "АрселорМиттал Темиртау" в колодце с признаками насильственной смерти был обнаружен труп 50-летнего жителя города, который ранее числился как без вести пропавший. По данному факту было начато досудебное расследование по статье 99 часть 1 УК РК.
Для установления и задержания подозреваемых лиц был ориентирован весь личный состав органов внутренних дел.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны двое подозреваемых в возрасте 31 и 43 лет соответственно, которые дали признательные показания. Проводятся следственные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы.