Общество
Подозреваемых в хищении из бюджета экстрадировали из России
Двоих казахстанцев, подозреваемых в хищении денежных средств из госбюджета,  экстрадировали из России, передает Kazpravda.kz.

"В марте из Российской Федерации экстрадированы (граждане - прим. автора) за хищение бюджетных средств, выделенных в рамках реализации программы по формированию региональных продовольственных стабилизационных фондов Западно-Казахстанской области, а также на строительство водоочистных сооружений в правобережной части Атырау, которые после совершения преступления скрылись на территории России", – говорится в сообщении пресс-службы Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

В результате совместных с правоохранительными органами России оперативно-розыскных мероприятий преступники были задержаны и помещены под стражу.

"Ущерб государству от действий указанных лиц составил порядка 322 миллиона тенге", – уточнили в Комитете госдоходов.

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