Подозреваемых в отстреле архара и косули ищут полицейские Карагандинской области

Полиция Карагандинской области по обращению областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ищет людей, которые подозреваются в отстреле архара и косули, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.
Данный факт удалось установить благодаря фотографиям, опубликованным в социальных сетях.
"Посредством соц.сетей выявлен случай незаконного отстрела архара и косули в Карагандинской области. Лица, осуществлявшие незаконную охоту, опубликовали фото с отстрелянными животными. Сейчас правоохранительные органы ведут поиск браконьеров по обращению Карагандинской инспекции лесного хозяйства", – отметил глава Минэкологии Магзум Мирзагалиев на своей странице в Twitter.
Министр напомнил, что в прошлом году ответственность за браконьерство в Казахстане была ужесточена.
"По поручению Президента ответственность за браконьерство была ужесточена. За незаконную охоту на редких животных предусмотрено наказание до 12 лет", – отметил Мирзагалиев.
Данный факт удалось установить благодаря фотографиям, опубликованным в социальных сетях.
"Посредством соц.сетей выявлен случай незаконного отстрела архара и косули в Карагандинской области. Лица, осуществлявшие незаконную охоту, опубликовали фото с отстрелянными животными. Сейчас правоохранительные органы ведут поиск браконьеров по обращению Карагандинской инспекции лесного хозяйства", – отметил глава Минэкологии Магзум Мирзагалиев на своей странице в Twitter.
Министр напомнил, что в прошлом году ответственность за браконьерство в Казахстане была ужесточена.
"По поручению Президента ответственность за браконьерство была ужесточена. За незаконную охоту на редких животных предусмотрено наказание до 12 лет", – отметил Мирзагалиев.