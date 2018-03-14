Подозреваемых в применении пыток полицейских проверят спецпрокуроры в Павлодарской области

Общество
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Фото : kapital.kz
Материалы по расследованию жалобы о применении пыток сотрудниками полиции в Баянаульском районе Павлодарской области находятся в областной прокуратуре, передает Inform.kz.

"В производстве специальных прокуроров прокуратуры Павлодарской области находится уголовное дело по подозрению сотрудников полиции в применении пыток к подозреваемому в убийстве пожилой пары в поселке Майкаин. На сегодня органом следствия проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия для правильного разрешения дела", – сообщил заместитель прокурора Павлодарской области Бауыржан Мырзакеров.

На вопрос о том, какие меры приняты в отношении подозреваемых в пытках (продолжают ли они работать, не отстранены ли полицейские от исполнения служебных обязанностей), в ответе на запрос Мырзакеров сообщил, что в соответствии с частью 1 статьи 201 "Недопустимость разглашения данных досудебного расследования" Уголовно-процессуального кодекса Казахстана данные досудебного расследования не подлежат разглашению, поэтому возможность предоставления информации по делу будет рассмотрена после завершения следствия.

"Относительно расследования уголовного дела по факту убийства пенсионеров сообщаем, что в этой части ваш запрос направлен для рассмотрения в ДВД Павлодарской области", – отметил зампрокурора Павлодарской области.

Напомним, ранним утром 17 февраля в поселке Майкаине Баянаульского района, в жилом доме жительница нашла тела 76-летнего мужчины и его 78-летней супруги с признаками насильственной смерти. Был задержан 27-летний житель Майкаина. Он якобы нанес несколько ножевых ранений хозяину и его супруге и, не найдя в доме денег и ценностей, взял с собой банковские карточки и ушел. Был задержан сотрудниками полиции. 22 февраля его адвокат Серик Апаханов в срочной жалобе Генпрокурору и прокурору области заявил, что сотрудники РОВД Баянаульского района, прокурор района и сотрудники ДВД области препятствуют его встрече с подзащитным, к нему он смог попасть со второй попытки вместе с сотрудником прокуратуры.

"Я увидел своего подзащитного и получил документы, копию, медицинскую справку, в которой ясно и четко сказано, что на моего подзащитного оказали физическое давление и насилие с целью принуждения его к даче признательных показаний", – говорилось в документе.

В жалобе он попросил прокуроров провести проверку и по выявленному нарушению привлечь к установленной законом ответственности должностных лиц.

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