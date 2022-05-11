Подозреваемых в убийстве трех человек задержали в Кызылорде

В результате оперативно-розыскных мероприятий в связи с гибелью трех человек в городе Кызылорде задержано шесть подозреваемых, четыре находятся в розыске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе осмотра места происшествия и места проживания подозреваемых в качестве вещественных доказательств изъяты пять единиц оружия, несколько боеприпасов, наркотики и семь автомобилей. Назначены соответствующие экспертизы.

«Установлены личности всех участников и обеспечена безопасность пострадавшей стороны. По фактам указанных уголовных правонарушений зарегистрировано восемь уголовных дел, из них два дела об убийстве, два дела о хулиганстве, три дела о незаконном обороте оружия и одно дело о незаконном обороте наркотиков. В настоящее время обстоятельства уголовного дела исследуются всесторонне, полно и объективно», – сказал заместитель начальника Департамента полиции Кызылординской области Байжан Байгелди.

Ранее сообщалось, что стрельба со смертельным исходом произошла в Кызылорде. В результате инцидента скончались трое молодых людей. Видео с происшествием распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, как группа людей конфликтует, после кто-то начинает стрелять и толпа убегает. Один из убегающих падает прямо на дороге.