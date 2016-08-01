Подозреваемый сбежал из здания алматинского суда

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Подозреваемый в краже молодой человек сбежал из здания суда в Алматы, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ДВД города.
"Сотрудники оперативных подразделений полиции Алматы задержали подозреваемого Дусмагамбетов Д., 1991 года рождения, сбежавшего из здания суда, куда он был доставлен для избрания меры пресечения на период досудебного расследования. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 188 ч. 2 п.п. 2, 3 УК РК – кража чужого имущества. Ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление", – уточнили в полиции.
Между тем по факту побега подозреваемого в ДВД началась служебная проверка, по результатам которой сотрудники, допустившие побег, будут привлечены к ответственности, вплоть до увольнения из органов внутренних дел, отметили в правоохранительном ведомстве.