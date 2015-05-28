Подозреваемый в избиении парня полицейский Абая отрицает свою вину

Участковый города Абая Василий Агафонов, в отношении которого возбуждено уголовное дело по факту избиения Александра Вдовина, не признает своей вины, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Новый вестник"
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утверждает, что не бил парня. Также он уверяет, что Вдовин сам далеко не ангел: мол, у того были приводы в полицию.
"Этот молодой человек совсем не святой, – говорит Агафонов. – Он не раз задерживался за мошенничество и хулиганство. На него заведено уголовное дело по факту разбойного нападения. Он действительно встречался с моей сестрой, но когда она решила с ним расстаться, преследовал ее: бил, вел себя неадекватно. А однажды он с друзьями силой посадил ее в машину, вывез и насильно удерживал. В тот день он действительно пришел к нам, звонил в домофон. Сестра объяснила, что не хочет с ним общаться, но он стал кричать матом, скандалить. Я его не бил, как и мой отец и брат. Мы просто пытались его успокоить, уговаривали уйти. Когда я к нему подошел, у него были на лице повреждения, откуда они – я не знаю".
Дело в отношении участкового было заведено накануне, 27 мая, управлением собственной безопасности ДВД Карагандинской области.
Напомним, Вдовин обвинил Агафонова в том, что тот вместе с братом и отцом избил его на улице. Молодой человек ранее долгое время дружил с сестрой полицейского, но родственники, по его словам, были против этой связи. По версии парня, в один из дней, когда он пришел к подруге мириться после ссоры, Василий Агафонов, его брат и отец жестоко избили его во дворе дома.
Позже, как заявляет пострадавший, к нему в больницу несколько раз приходили сам Агафонов и его коллеги – пытались заставить забрать заявление из полиции.
"Они говорили, что посадят меня самого, что предъявят обвинения, якобы я изнасиловал Карину, якобы я ее оскорбил в соцсетях и так далее. Они просили всех выйти из палаты, чтобы поговорить со мной наедине, оставался лишь один пациент, он неходячий", – цитирует Вдовина сайт ОО ОСА
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