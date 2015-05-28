Подозреваемый в избиении парня полицейский Абая отрицает свою вину

Происшествия
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Участковый города Абая Василий Агафонов, в отношении которого возбуждено уголовное дело по факту избиения Александра Вдовина, не признает своей вины, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Новый вестник"
утверждает, что не бил парня. Также он уверяет, что Вдовин сам далеко не ангел: мол, у того были приводы в полицию.

"Этот молодой человек совсем не святой, – говорит Агафонов. – Он не раз задерживался за мошенничество и хулиганство. На него заведено уголовное дело по факту разбойного нападения. Он действительно встречался с моей сестрой, но когда она решила с ним расстаться, преследовал ее: бил, вел себя неадекватно. А однажды он с друзьями силой посадил ее в машину, вывез и насильно удерживал. В тот день он действительно пришел к нам, звонил в домофон. Сестра объяснила, что не хочет с ним общаться, но он стал кричать матом, скандалить. Я его не бил, как и мой отец и брат. Мы просто пытались его успокоить, уговаривали уйти. Когда я к нему подошел, у него были на лице повреждения, откуда они – я не знаю".

Дело в отношении участкового было заведено накануне, 27 мая, управлением собственной безопасности ДВД Карагандинской области.

Напомним, Вдовин обвинил Агафонова в том, что тот вместе с братом и отцом избил его на улице. Молодой человек ранее долгое время дружил с сестрой полицейского, но родственники, по его словам, были против этой связи. По версии парня, в один из дней, когда он пришел к подруге мириться после ссоры, Василий Агафонов, его брат и отец жестоко избили его во дворе дома.

Позже, как заявляет пострадавший, к нему в больницу несколько раз приходили сам Агафонов и его коллеги – пытались заставить забрать заявление из полиции.

"Они говорили, что посадят меня самого, что предъявят обвинения, якобы я изнасиловал Карину, якобы я ее оскорбил в соцсетях и так далее. Они просили всех выйти из палаты, чтобы поговорить со мной наедине, оставался лишь один пациент, он неходячий", – цитирует Вдовина сайт ОО ОСА.

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