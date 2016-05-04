Подозреваемый в мошенничестве казахстанец экстрадирован из ОАЭ

Из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадирован гражданин Казахстана, подозреваемый в крупном мошенничестве, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сообщение Генеральной прокуратуры в Facebook.
"В рамках реализации Соглашения между Республикой Казахстан и Объединенными Арабскими Эмиратами о выдаче преступников компетентными органами ОАЭ удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Казахстана о выдаче 28-летнего Николая Капустянского, разыскиваемого ДВД Алматы по подозрению в совершении мошенничества в крупном размере. Сегодня Капустянский сотрудниками Генеральной прокуратуры и органов внутренних дел при содействии посольства РК в ОАЭ экстрадирован в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности", – указывается в информации.
По данным надзорного органа, Капустянский подозревается в том, что в июне 2013 года мошенническим путем завладел денежными средствами на сумму около 5 млн тенге коммерческой организации и скрылся.
В настоящее время он водворен в следственный изолятор Астаны.
