Происшествия
Подозреваемый в убийстве явился с повинной в полицию Шымкента
Житель города Шымкента убил из ревности свою сожительницу и сдался полиции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
Днем 31 августа 50-летний подозреваемый сам обратился в полицию Шымкента.
Выяснилось, что мужчина приревновал свою сожительницу и напал на нее с ножом. Женщина скончалась на месте.
Стражи порядка ведут расследование по уголовной статье «Убийство». Подозреваемый водворен в ИВС. Расследование продолжается.