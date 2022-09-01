Подозреваемый в убийстве явился с повинной в полицию Шымкента

Житель города Шымкента убил из ревности свою сожительницу и сдался полиции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Днем 31 августа 50-летний подозреваемый сам обратился в полицию Шымкента.

Выяснилось, что мужчина приревновал свою сожительницу и напал на нее с ножом. Женщина скончалась на месте.

Стражи порядка ведут расследование по уголовной статье «Убийство». Подозреваемый водворен в ИВС. Расследование продолжается.