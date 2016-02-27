Вчера в Кызылорде состоя­лось заседание областной избирательной комиссии, в котором приняли участие представители региональных филиалов политических партий, выдвинувших свои партийные списки, и кандидатов на выборы в Мажилис Парламента и маслихаты.

Открывая встречу, председатель областной избирательной комиссии Абайбек Жунусов поделился данными окружных избирательных комиссий, зарегистрировавших 464 кандидата в депутаты в местные представительные органы из 498 подавших соответствующие документы. По его словам, 34 претендента отозвали свои заявления, 2 предоставили неполный пакет документов и еще 2 получили отказ в регистрации из-за недостоверных сведений о доходах и имуществе. Таким образом, участие в выборах принимают 460 кандидатов, в том числе 86 – в областной маслихат, 313 – в районные и 61 – в городской представительный орган.

Большое внимание на заседании было уделено условиям и порядку ведения агитационной работы, правилам расходования средств избирательных фондов и другим аспектам постановлений ЦИК и выборного законодательства. Об этом в деталях рассказали представители обл­избиркома Аягоз Сырлыбаева и Кожамжар Нау­рызбаев, подробно ответив и на все вопросы участников встречи.

По инициативе областного филиала партии «Нур Отан» местные филиалы политичес­ких партий подписали меморандум о проведении честных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихаты. Единогласно поддержана инициатива придерживаться принципов честной политической конкуренции на протяжении всего избирательного процесса.