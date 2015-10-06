Подписан кредитный договор

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Жубаныш БАЙГУРИНОВ
Глава региона отметил значимость и актуальность этого события для областного центра, поскольку из-за большой изношенности теплосетей (68,5%) и котельных (58,5%) актюбинцы получают тепло не в полном объеме, его потери составляют 15–17%.
С выделением заемных средств в течение двух следую­щих лет будет реконструировано 7,7 км тепловых сетей и 8 котельных. Это позволит повысить энергоэффективность системы теплоснабжения, сократить расходы топлива, электроэнергии, воды, обеспечить надежность и качество работы объектов. В свою очередь снижение аварийности приведет к уменьшению потерь тепловой энергии за 6 лет на 29,11 тыс. гкал. Значительно уменьшится негативное воздействие на окружающую среду.
По актюбинскому региону в настоящее время ЕБРР уже профинансировано около 20 проектов. Так, в июне текущего года в Астане был подписан кредитный договор по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Актобе между АО «Акбулак» и ЕБРР на 2016–2018 годы с суммой инвестиций около 4 млрд тенге.

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