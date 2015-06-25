Подписан меморандум

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Олег ТАРАСОВ
В документе, который в Астане скрепили подписями председатель президиума НПП РК «Атамекен» Тимур Кулибаев и глава Агентства Кайрат Кожамжаров, содержатся нормы, предполагающие совместные усилия государства и общества по эффективной защите прав и интересов предпринимателей от коррупции.
В частности, в нем изложены принципы прозрачности работы и поддерж­ки развития бизнеса, начиная от упрощения и сокращения процедур рассмотрения документов граждан и организаций государственными органами до внедрения культуры повсеместного неприятия коррупции в обществе в целом.
Глава НПП «Атамекен» обратил внимание на деятельность национальных компаний, которые формально не подпадают под антикоррупционное законодательство.
– У нас есть большой пласт сотрудников квазигосударственного сектора – работники «Самрук-Казы­на» и Национального банка. Они не относятся к госслужбе, но управляют огромными средствами и полностью выпадают из сферы общественного и государственного контроля. И к этой группе нам тоже необходимо искать правильные подходы, – отметил Т. Кулибаев, и с его позицией согласился председатель антикоррупционного ведомства.
Причиной наличия широкого поля для злоупотреблений К. Кожамжаров назвал, в частности, то, что отдельные чиновники, наносящие урон интересам представителей бизнеса, не несут никакой ответственности и поэтому смело идут на нарушения законности, не опасаясь последствий.
– Я думаю, над этими проблемами мы будем совместно работать, – сказал К. Кожамжаров, отметив, что подписание соглашения – очередной шаг к тому, чтобы придать совместной деятельности двух органов системный характер.

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