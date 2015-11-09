​Подписан меморандум

Открывая встречу, К. Джакупов выразил уверенность, что этот первый в истории двустороннего межпарламентского сотрудничест­ва визит болгарской делегации депутатов во главе со спикером Парламента будет способствовать укреплению двусторонних отношений на всех уровнях.

Ц. Цачева в свою очередь назвала визит болгарских парламентариев историческим, отметив при этом отсутствие каких-либо спорных вопросов между нашими странами.

Казахстан и Болгария рассчитывают на сотрудничество в транспортной сфере, строительстве, сельском хозяйстве, пищевой и легкой промышленности, фармацевтике, туризме и культуре. Собеседники выразили уверенность в возможности активизации казахстанско-болгарского делового и инвестиционного партнерства.

Говоря о потенциале торгово-экономических отношений с Европейским союзом в целом, К. Джакупов акцентировал внимание на вопросах сотрудничества между ЕС и ЕАЭС, сопряжения строительства ЕАЭС и инициативы Экономического пояса Шелкового пути. Председатель Мажилиса рассказал также о мерах, принятых в Казахстане для создания благоприятного инвестиционного климата. К. Джакупов проинформировал болгарских парламентариев о работе казахстанских депутатов над законодательным обеспечением Плана нации, отметив в связи с этим, что Мажилис одобрил 59 законопроектов.

В ходе беседы стороны затронули вопросы открытия регулярного авиасообщения между Астаной и Софией, а также упрощения визового режима с Европейским союзом.

По окончании встречи казахстанский и болгарский спикеры подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны договорились в том числе содействовать расширению договорно-правовой базы двустороннего партнерства, ускорению ратификации международных договоров между Казахстаном и Болгарией, а также формированию правового поля в целях борьбы с глобальными вызовами. Отдельным пунктом меморандума обозначено взаимодействие парламентариев двух стран по вопросам полноценного участия Казахстана в применении Стратегии нового партнерства «Европейский союз – Центральная Азия».

Казахстанские и болгарские депутаты намерены также содействовать эффективному применению соглашения о расширенном сотрудничестве между Казахстаном и Европейским союзом, подписание которого ожидается в ближайшее время.

Говоря о важности развития двусторонних отношений, в том числе и на межпарламентском уровне, председатель Народного собрания пригласила спикера Мажилиса посетить Болгарию с официальным визитом.