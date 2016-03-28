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Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

Как отметил председатель фонда Каныш Тулеушин, такая поддержка МСБ сейчас просто необходима, она поможет сохранить имеющиеся и открыть новые рабочие места. А по словам заместителя акима области Игоря Стексова, объединение усилий будет хорошим подспорьем в реализации задуманного. Поскольку в регионе значительное внимание уделяется аграрному сектору, большую часть выделенных средств планируется направить именно на развитие этой сферы. 

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