Как отметил председатель фонда Каныш Тулеушин, такая поддержка МСБ сейчас просто необходима, она поможет сохранить имеющиеся и открыть новые рабочие места. А по словам заместителя акима области Игоря Стексова, объединение усилий будет хорошим подспорьем в реализации задуманного. Поскольку в регионе значительное внимание уделяется аграрному сектору, большую часть выделенных средств планируется направить именно на развитие этой сферы.