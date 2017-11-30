Стороны отметили стремление к дальнейшей активизации политического диалога для расширения и наполнения двусторонних связей практическим содержанием, а также к укреплению торгово-экономического партнерства и развитию культурно-гуманитарных контактов.

Состоялся также обмен мнениями по международной проблематике. В частности, стороны обсудили актуальные вопросы повестки дня Совета Безопасности ООН, подтвердив схожесть подходов в решении ключевых вопросов, готовность к расширению сотрудничества в борьбе с новыми вызовами и угрозами, а также взаимодействию в поддержании мира и безопасности.

Заместитель министра иностранных дел Ержан Ашик­баев передал главе перуанского форин-офиса личное приглашение главы ведомства Кайрата Абдрахманова принять участие в Министерских дебатах СБ ООН по Центральной Азии и Афганистану в январе следующего года в рамках председательства Казахстана в Совбезе ООН.

Ержан Ашикбаев отметил, что Казахстан рассчитывает на тесное сотрудничество с Перу по всем пунктам повестки дня Совета Безопасности, а также по общим приоритетам в период совместного членства в структуре.

По итогам переговоров представители внешнеполитических ведомств двух стран подписали Меморандум об установлении механизма политических консультаций, расширив таким образом казахстанско-перуанскую договорно-правовую базу.