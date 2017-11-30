​Подписан меморандум

637
Елена Иванова

Стороны отметили стремление к дальнейшей активизации политического диалога для расширения и наполнения двусторонних связей практическим содержанием, а также к укреплению торгово-экономического партнерства и развитию культурно-гуманитарных контактов.

Состоялся также обмен мнениями по международной проблематике. В частности, стороны обсудили актуальные вопросы повестки дня Совета Безопасности ООН, подтвердив схожесть подходов в решении ключевых вопросов, готовность к расширению сотрудничества в борьбе с новыми вызовами и угрозами, а также взаимодействию в поддержании мира и безопасности.

Заместитель министра иностранных дел Ержан Ашик­баев передал главе перуанского форин-офиса личное приглашение главы ведомства Кайрата Абдрахманова принять участие в Министерских дебатах СБ ООН по Центральной Азии и Афганистану в январе следующего года в рамках председательства Казахстана в Совбезе ООН.

Ержан Ашикбаев отметил, что Казахстан рассчитывает на тесное сотрудничество с Перу по всем пунктам повестки дня Совета Безопасности, а также по общим приоритетам в период совместного членства в структуре.

По итогам переговоров представители внешнеполитических ведомств двух стран подписали Меморандум об установлении механизма политических консультаций, расширив таким образом казахстанско-перуанскую договорно-правовую базу.

Популярное

Все
В тройке лидеров
Первая победа
Волки все ближе к селу
Shymbulak открыл сезон при дефиците снега
На севере поспели... бананы
Когда вещи говорят
Золото из Даммама
Воспитать честных и законопослушных граждан
Срезан плодородный слой с холма
Великолепная пятерка на Australian Open
Станцию скорой помощи ждут уже два года
Устойчивость семьи – фундамент общества
Формируя неприятие коррупции
Миллионы деревьев из семян
Вклад Смагула Садвокасова в образование региона
Честная служба – важнейший фактор повышения доверия населения
Стартовала олимпиада для сельских школьников
Служение Отечеству – дело всей жизни
Учительство в контексте глобальной повестки
Беречь время и ресурсы
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
Стартовал отбор в элиту Нацгвардии
Инструмент противодействия манипуляциям и фейкам
Первую красавицу Казахстана выбрали в Алматы
Не только помощь, но и образ жизни
Жанибека Алимханулы лишили боя за три титула: WBO сделала заявление
Добро без громких лозунгов и камер
Европейский Союз и Казахстан: Превращая общие вызовы в общие возможности
«Небо открыто для инвестиций»: эксперт в сфере о том, как превратить аэропорты Казахстана в глобальные грузовые хабы
Охотничьи испытания казахского тазы провели в Алматинской области
Армия усиливает подготовку допризывников
Началось строительство сталелитейного завода
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Из казармы в кампус
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]