Подписан меморандум Свежий выпуск Ануар КАЛМЫКОВ

Ректор Академии государственного управления Болатбек Абдрасилов и генеральный директор Румынского дипломатического института Дан Петре, завизировав меморандум, выразили обоюдную заинтересованность в развитии и углублении взаимовыгодного партнерства между образовательными учреждениями двух стран, а также обсудили возможность организации в Бухаресте языковых и дипломатических курсов для сотрудников внешнеполитического ведомства Казахстана.

Документ был подписан по итогам встречи посла РК в Румынии Даулета Батрашева с Д. Петре, в ходе которой были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества. Казахстанский дипломат ознакомил собеседника с институциональными реформами, объявленными Главой государства, приоритетами Стратегии «Казахстан-2050» и новой экономической политики «Нұрлы жол». Выразив благодарность за поддержку международных инициатив нашей страны, Д. Батрашев приветствовал участие Румынии в ЭКСПО-2017 в Астане.

Руководитель Румынского дипломатического института в свою очередь подчеркнул, что Румыния является одной из первых европейских стран, признавших независимость Казахстана. «Регулярные взаимные визиты официальных делегаций являются наглядным свидетельством дружественных отношений наших государств», – отметил Д. Петре.