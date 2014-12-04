Подписан меморандум с Великобританией

Свежий выпуск
583
Ольга ФАЙНШТЕЙН
Как сообщила пресс-служба ГП РК, в рамках визита состоялся ряд встреч с руководством правоохранительных органов Великобритании.
На встрече с генеральным прокурором Джереми Райтом стороны с удовлетворением отметили стратегический уровень двусторонних отношений между Казахстаном и Великобританией и значительные перспективы сотрудничества в правовой сфере. С министром юстиции Кристофером Грэйлингом был обсужден широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес, правозащитная деятельность органов прокуратуры и ход присоединения нашей республики к основным международным договорам.
Асхат Даулбаев и Кристофер Грэйлинг подписали Меморандум о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии касательно сотрудничества между двумя странами в правовой сфере и о создании совместного консультативного комитета. Подписанный сторонами меморандум позволит осуществлять активное взаимодействие и обмен опытом в правовой сфере, получить поддержку Великобритании усилиям Казахстана по присоединению к универсальным европейским конвенциям в сфере уголовного судопроизводства, активизировать работу по заключению двустороннего договора о взаимной правовой помощи.
В ходе переговоров с первым заместителем генерального директора Службы безопасности (MI5) Великобритании Джереми Флемингом Генеральный прокурор РК выразил заинтересованность в налаживании взаимодействия и обмене опытом в области борьбы с транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, киберпреступностью, терроризмом и экстремизмом. Особое внимание было уделено проблемам выявления и расследования экономических преступлений, отмывания денежных средств и возврата активов, добытых преступным путем.

Популярное

Все
Для маленьких танцовщиц весна этого года стала стартом в большой балет
В центре Европы звучат казахские песни
Как потушить «биологический пожар»?
Как государство поддерживает молодых ученых
Подросткам из категории социально уязвимых давали в школьных столовых мизерные порции
Фильтруйте продающих фильтры
ЛПХ необходим официальный статус
Газ для Костаная придет из Актобе
С избранного акима – спрос двойной
Эвакуироваться до прихода большой воды начали жители поселка Заречного в Петропавловске
Западноказахстанцы ждут вторую волну паводка
Прометей казахстанской науки
Мирный подвиг становится нормой
Пессимистический сценарий возможен в Атырау
Карагандинцы спешат на помощь
«Питьевая чаша» столицы наполнена до краев
Жители трех сел области Абай отправили гуманитарную помощь в Аягоз
Куда девать воду Сорбулака?
Остановить беду любой ценой
Глава государства поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
Президент: Мы должны сплотиться и общими силами справиться со стихией
Для меня важно твое счастье: заметки Нукеновой озвучила гособвинитель
Ученики уже на пенсии, а тренер по-прежнему на посту
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
В Алматы завершились съемки киноленты «Манекен»
Атлас из 130 уникальных географических карт представили в Астане
Слова поддержки передал Токаев пострадавшим от паводка жителям Атырауской области
Премьер-министр постоянно информирует президента о паводковой ситуации в стране
Команда алматинских медиков спасла жизнь роженицы и ее малышки
Касым-Жомарт Токаев посетил исторические достопримечательности Хивы
Завершился рабочий визит президента Казахстана в Узбекистан
Заседание Молодежного совета СВМДА состоится в Казахстане
Более тысячи заявлений поступило в комиссии по оценке ущерба в Актюбинской области
Токаев и Мирзиёев отметили важность создания экспортоориентированных предприятий в приграничных областях
Казахстан и Узбекистан реализуют проекты с объемом инвестиций свыше $2,5 млрд
Спикер Сената встретился с Папой Римским и принял участие в межрелигиозной конференции
Совместное предприятие создадут железнодорожные администрации Казахстана и Узбекистана
Костанайскую породу спасет алматинский конезавод
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Творил несмотря на запреты
Французский президент поздравил молодую пару из Казахстана с помолвкой

Читайте также

Системные коррупционные риски выявлены в сфере спорта
Взятки брал в рабочем кабинете
Понтонный мост военных стал дорогой жизни для уилцев
Паводок в Костанайской области пошел на спад

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]