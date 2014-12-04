Подписан меморандум с Великобританией Свежий выпуск 583 Ольга ФАЙНШТЕЙН

Как сообщила пресс-служба ГП РК, в рамках визита состоялся ряд встреч с руководством правоохранительных органов Великобритании.

На встрече с генеральным прокурором Джереми Райтом стороны с удовлетворением отметили стратегический уровень двусторонних отношений между Казахстаном и Великобританией и значительные перспективы сотрудничества в правовой сфере. С министром юстиции Кристофером Грэйлингом был обсужден широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес, правозащитная деятельность органов прокуратуры и ход присоединения нашей республики к основным международным договорам.

Асхат Даулбаев и Кристофер Грэйлинг подписали Меморандум о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии касательно сотрудничества между двумя странами в правовой сфере и о создании совместного консультативного комитета. Подписанный сторонами меморандум позволит осуществлять активное взаимодействие и обмен опытом в правовой сфере, получить поддержку Великобритании усилиям Казахстана по присоединению к универсальным европейским конвенциям в сфере уголовного судопроизводства, активизировать работу по заключению двустороннего договора о взаимной правовой помощи.

В ходе переговоров с первым заместителем генерального директора Службы безопасности (MI5) Великобритании Джереми Флемингом Генеральный прокурор РК выразил заинтересованность в налаживании взаимодействия и обмене опытом в области борьбы с транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, киберпреступностью, терроризмом и экстремизмом. Особое внимание было уделено проблемам выявления и расследования экономических преступлений, отмывания денежных средств и возврата активов, добытых преступным путем.



