Подписан меморандум

В рамках визита гости посетили музейно-мемориаль­ный комплекс «АЛЖИР». По данным книги «Узницы «АЛЖИРа», изданной в 2003 году Ассоциацией жертв незаконных репрессий Астаны и Акмолинской области и Международным обществом «Мемориал», в Акмолинском спецотделении Карлага НКВД отбывали наказание 740 женщин украинской национальности.

Сотрудники музея вручили гостям на память двухтомник «ALASH-ALZHIR» и диски с документальным фильмом «Лютый холод «АЛЖИРа».

Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область