Министрами внутренних дел РК и КР Калмуханбетом Касымовым и Уланом Исраиловым в целом дана положительная оценка развитию межведомственного сотрудничест­ва, отмечена успешная реализация решений первого совместного совещания, состоявшегося в 2015 году в Таразе. Были рассмотрены состоя­ние и перспективы партнерства органов внутренних дел в противодействии трансграничной преступности, обсуждены вопросы совершенствования межведомственного взаимодействия в сфере борьбы с экстремизмом.

В целях укрепления взаимодействия стороны выработали меры по активизации оперативного обмена сведениями о лидерах и участниках организованных преступных групп в отношении лиц, объявленных в розыск. Достигнута договоренность о проведении согласованных оперативно-розыскных мероприятий и специальных операций на приграничных территориях.

По итогам заседания главами делегаций подписан протокол, предусматривающий меры по активизации двустороннего сотрудничества в сфере противодействия трансграничной преступности, а также борьбы с экстремизмом, сообщила пресс-служба МВД РК.