​Подписан трехсторонний меморандум

Меморандум о сотрудничестве между Национальной компанией «Астана ЭКСПО-2017», акиматом Акмолинской области и региональным отделением Палаты предпринимателей «Атамекен» подписан в Кокшетау в рамках встречи с руководителями учебных заведений и туроператорами региона.

Как сообщает управление внутренней политики Акмолинской области, документом предусматривается проведение культурно-образовательных туров для школьников и студентов по объектам наследия международной специализированной выставки. К примеру, на инновационной площадке Музея энергии будущего «Нұр Әлем» имеется возможность для организации открытых уроков и занятий Kids Future Energy и Studens Future Energy по физике, биологии, географии, истории, туризму, другим предметам на 3 языках, включая государственный.

В ходе встречи также подписаны меморандумы между нацкомпанией и туроператорами региона о получении статуса «Официальный туроператор объектов международной специализированной выставки», заключены договоры между турфирмами и учебными заведениями.

В настоящее время наследие ­ЭКСПО-2017 вызывает особый интерес у представителей казахстанского туристического бизнеса. С момента возобновления работы объектов наследия выставки сферу «Нұр Әлем» посетили более 13 тыс. школьников и 2,7 тыс. студентов.