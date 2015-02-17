Свежий выпуск Подписан трехсторонний меморандум Наталья РЫЖКОВА, Караганда

Участниками встречи стали работники акимата, уполномоченных госорганов, представители профсоюзных организаций, руководители Куучекинского угольного разреза корпорации «Казахмыс», птицефабрики «Медео», разреза «Кузнецкий» и других предприятий.

Прокурор Жандос Сыздыков напомнил участникам о необходимости строгого соблюдения трудового законодательства при возможном сокращении кадров и размеров оплаты труда. Не отменяются обязательные выплаты пенсионных и других социальных отчислений работникам. Работодатели обязаны незамедлительно информировать прокуратуру и правоохранительные органы при сокращениях рабочих, чтобы исполнительная власть смогла их вовремя трудоустроить на другие предприятия региона.

Введен ежедневный мониторинг социальной обстановки и рисков возникновения трудовых конфликтов. По итогам совещания заключен трехсторонний меморандум о взаимодействии в стабилизации производственных процессов, обеспечении трудовых прав и трудоустройства работников на 2015–2017 годы.



