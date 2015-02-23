Подписан указ об очередном призыве на срочную воинскую службу
Ксения Воронина
Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Указ об очередном призыве на срочную воинскую службу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
"Призвать на срочную воинскую службу в Вооруженные силы РК, Министерство внутренних дел РК, Комитет национальной безопасности РК, Службу государственной охраны РК в апреле–июне и октябре–декабре 2015 года граждан мужского пола в возрасте от восемнадцати до двадцати семи лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва, а также граждан, отчисленных из учебных заведений, не достигших двадцати семи лет и не выслуживших установленные сроки воинской службы по призыву", – говорится в Указе.
Также Президент постановил уволить в запас из рядов Вооруженных сил РК, Министерства внутренних дел, Комитета национальной безопасности, Службы государственной охраны в апреле–июне и октябре–декабре 2015 года военнослужащих срочной службы, выслуживших установленный срок.
Президент поручил местным исполнительным органам организовать и обеспечить проведение призыва граждан на срочную воинскую службу в апреле–июне и октябре–декабре 2015 года через соответствующие местные органы военного управления.
Указ вводится в действие со дня первого официального опубликования.